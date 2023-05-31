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ЧВК «Вагнер» проводит международную кампанию по привлечению добровольцев

Российская частная компания "Вагнер" пытается привлечь в свою организацию людей из разных стран мира.

сегодня, 11:22
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Автор:

Slava Kot

После значительных потерь в Украине российские наемники начали активно использовать американские социальные сети, чтобы привлечь в свои ряды новобранцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

ЧВК «Вагнер» проводит международную кампанию по привлечению добровольцев

"Вагнер" проводит международную кампанию в соцсетях. Фото из открытых источников

Согласно данным британской исследовательской группы Logically, занимающейся дезинформацией, ЧВК "Вагнер" использует соцсети Twitter и Facebook для вербовки операторов дронов, медиков и другого персонала для помощи в войне против Украины.


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Logically нашли по меньшей мере 60 сообщений десятками разных языков, включая испанский, французский и вьетнамский, которые призывали вступить в группу "Вагнера" и получать зарплату 2800 евро, а также иметь льготы и дополнительные бонусные выплаты.

Исследователи связали сообщения в американских соцсетях с постами в Telegram и VK и пришли к выводу, что они используют точно такие же формулировки. Кроме того, по крайней мере два номера указанных в публикациях были связаны с ЧВК "Вагнер".

Сообщения, призывающие к насилию и пропаганда российских нападений на Украину в Twitter и Facebook, вероятно, являются нарушением условий, а соцсети должны были блокировать такие сообщения. Издание Politico утверждает, что Twitter ответил на запрос по поводу этой ситуации эмодзи какашки. На прошлой неделе компания вышла из Хартии Европейского Союза по борьбе с дезинформацией. Компания Meta, принадлежащий Facebook указали, что ЧВК "Вагнер" является опасной организацией, поэтому она не может присутствовать в этой соцсети. Представители Facebook сообщили, что удаляют сообщения, одобряющие деятельность и поддержку вагнеровцев.

Из 60 исследованных сообщений Facebook удалил два, а 58 до сих пор остаются активными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пригожин резко критикует Минобороны РФ из-за атаки дронов по Москве.

Также "Комментарии" писали, что ЧВК "Вагнер" отступают из Бахмута: известно, кто заменит вагнеровцев.



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Источник: https://www.politico.eu/article/russia-ukraine-war-mercenaries-wagner-group-recruit-twitter-facebook-yevgeny-prigozhin/
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