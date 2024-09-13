Украина за последние месяцы добилась значительных успехов на фронте, в том числе удерживая позиции в Курской области России и нанося мощные удары по российским военным объектам. Однако прогресс Украины на поле боя замедляется из-за уменьшения поддержки со стороны западных союзников, пишет Лиза Хазельдин, британская журналистка издания The Telegraph. Она отмечает, что длительные задержки со стороны США, Великобритании и европейских стран, таких как Германия, вынуждают Украину воевать в невыгодных условиях.

Украина и союзники

По ее словам, президент Владимир Зеленский в течение нескольких месяцев призвал США, Великобританию и Европу предоставить разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по российским военным целям. Однако Запад повторяет те же колебания, как это было с вопросом о поставках ракет, танков, самолетов F-16 и финансовой помощи, подчеркнула журналист.

Хазельдин объясняет, что задержки с оказанием помощи Украине обусловлены несколькими факторами, в том числе страхом эскалации войны со стороны России. Союзники опасаются, что каждый новый пакет помощи может привести к реакции Кремля, вплоть до ядерной угрозы или вовлечению других стран в конфликт. Как результат, во многих странах снижается общественная поддержка Украины, что затрудняет политиков обоснование необходимости увеличения финансирования и поставки оружия.

По разным оценкам, Украине понадобятся сотни миллиардов долларов помощи от западных стран, чтобы полностью вытеснить российские войска со своей территории. В этой связи союзники настаивают на том, чтобы Киев пересмотрел свое видение конечной цели войны.

"Так не может продолжаться дальше. Вторжение Киева под Курском является самым ярким доказательством того, что неоднократные угрозы Путина применить ядерное оружие против любого наступления на русскую землю не что иное, как пустословие. Прошло больше месяца после вторжения Украины, а Кремль да и не смог на значимый отпор. Запад может позволить себе, и даже должен, быть более масштабным и смелым в своей поддержке Киева. .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский назвал два пути к миру.



