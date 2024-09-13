Чтобы спасти Украину, нужно действовать немедленно: на Западе встревожили прогнозом

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Ткачик Олеся
Украина за последние месяцы добилась значительных успехов на фронте, в том числе удерживая позиции в Курской области России и нанося мощные удары по российским военным объектам. Однако прогресс Украины на поле боя замедляется из-за уменьшения поддержки со стороны западных союзников, пишет Лиза Хазельдин, британская журналистка издания The Telegraph. Она отмечает, что длительные задержки со стороны США, Великобритании и европейских стран, таких как Германия, вынуждают Украину воевать в невыгодных условиях.
Украина и союзники
По ее словам, президент Владимир Зеленский в течение нескольких месяцев призвал США, Великобританию и Европу предоставить разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по российским военным целям. Однако Запад повторяет те же колебания, как это было с вопросом о поставках ракет, танков, самолетов F-16 и финансовой помощи, подчеркнула журналист.
Хазельдин объясняет, что задержки с оказанием помощи Украине обусловлены несколькими факторами, в том числе страхом эскалации войны со стороны России. Союзники опасаются, что каждый новый пакет помощи может привести к реакции Кремля, вплоть до ядерной угрозы или вовлечению других стран в конфликт. Как результат, во многих странах снижается общественная поддержка Украины, что затрудняет политиков обоснование необходимости увеличения финансирования и поставки оружия.
По разным оценкам, Украине понадобятся сотни миллиардов долларов помощи от западных стран, чтобы полностью вытеснить российские войска со своей территории. В этой связи союзники настаивают на том, чтобы Киев пересмотрел свое видение конечной цели войны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский назвал два пути к миру.
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