Что значит удар по вагнеровцам в Африке: действительно ли Путин ослабит наступление в Украине

После таких потерь, как недавно нанесенные Группе Вагнера в Мали, Кремлю потребуется масштабная замена боевиков в Африке военнослужащими Африканского корпуса Минобороны РФ. В то же время часть корпуса недавно была переброшена в Харьковскую область для поддержки наступательных действий оккупантов. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW). Действительно ли Путин может ослабить наступление в Украине, учитывая эти события, перебросив часть войск из Украины в Африку? К тому же в ГУР уже намекнули, что печальная история с "вагнеровцами" в Африке будет продолжена. Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Повстанцы в Мали

Имиджевый удар по Россиипи

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак так прокомментировал ситуацию:

"По поводу этого африканского корпуса стоит сказать, что сотня "вагнеровцев" вышла из чата. Они вообще не будут принимать участия в боевых действиях. Кто-то из них возможно поедет на обмен в Украину, какая-то, возможно, схема будет, но это уже отдельная история" .Тут вопрос таков: заинтересован ли Минобороны РФ продолжать свое присутствие на африканском континенте? миссию, которую не было видно на первый взгляд, и у них политическая важность их там присутствия. Если есть большая политическая целесообразность, а не деньги, то тогда, скорее всего, будет принято решение о преброске дополнительных сил. Мы только не знаем, в каком количествел, будет ли это 100-200 человек или возможно даже 1000 человек. Но я не думаю, что это может сильно повлиять на наступление россиян в Харьковской области".

По мнению эксперта, это скорее отвлечение российского Генштаба, что у них на Африканском континенте разворачивается фронт. И потери имиджу у них там достаточно серьезные.

"Для российского командования потеря людей – это ни о чем, а вот то, что ребята в тапочках похожи на киношных героев из "Звездных войн" смогли разбить элитное подразделение "Вагнера" – это действительно большой имиджевый удар. Поэтому все же не стоит ожидать, что на Харьковском направлении фронт ослабится. Наоборот, россияне туда перебрасывают морскую пехоту из Тихоокеанского флота, кадыровцев. Подытоживая можно сказать, что вся эта вагнеровская история – это об имиджевых потерях и возможном возвращении французского влияния на территорию Мали, и возможно это каким-то образом повлияет на французское правительство в том вопросе, что Париж позволит Украине использовать французские ракеты SCALP. Это, конечно, больше конспирология, но тем не менее нельзя исключать такую ​​вероятность", – подытожил Иван Ступак.

Произошедшее в Мали не повлияет на ситуацию на украино-российском фронте

Военный эксперт Сергей Грабский заметил, что произошедшее на Африканском континенте с "вагнеровцами" не ослабит натиск россиян у нас на фронте.

"Пусть даже были уничтожены 100 русских наемников. То есть это всего 10% того количества россиян, которых мы ежедневно уничтожаем на фронте. Это небольшой эпизод, который в то же время очень хорош, ведь каждый погибший враг, не стреляющий в нашу сторону – это хорошая вещь, но, исходя из масштабов, параметров и ставящихся задач – это никоим образом не повлияет на действия российской армии на украинско-российском фронте. Потому что есть еще понятие приоритетности задач. В Мали россияне выполняют задачу зарабатывания денег и там в принципе не нужны какие-либо массированные подразделения. Более того, их просто трудно туда направить и очень сложно обеспечить. То есть ликвидирована небольшая группа людей, которая может быть заменена другой группой россиян, но говорить о том, что это может повлиять на ситуацию на фронте в Украине неуместно", – отметил эксперт.

Сергей Грабский заметил, что в свое время американцы превратили в фарш примерно 180 "вагнеровцев", но это никак не повлияло на ситуацию. Эксперт также обратил внимание, что, если уж говорить официально, то Украина не должна позиционировать себя как квалифицирующаяся страна на уничтоженные "вагнеровцев" в Мали. Потому что это политический вопрос.

"Ведь те, кто уничтожил "вагнеровцев" – это туареги, которые провозгласили своей страной Азавад. Кочевники, которые хотят иметь непонятно какую страну. Поэтому Украина должна быть очень осторожна по этому вопросу. Осторожными нужно быть еще и потому, что эти туареги в свое время декларировали такие понятия как исламский джихад, являющийся частью ИГИЛ и других террористических группировок. Поэтому для россиян будет за счастье, если мы радуясь, будем восхвалять туарегов. Россияне скажут, как можно доверять той стране, которая поддерживает экстремистские движения. Именно поэтому ни одного высказывания от официальных источников по этому поводу не было и это правильно", – отметил собеседник портала "Комментарии".

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