Что ждет на Россию после Путина. Этот президент был бы приемлемым вариант для Европы

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Slava Kot
Российский блоггер и бывший политик Марк Фейгин назвал приемлемую замену для Путина на которую согласилась бы Европа. Это премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Марка Фейгина изданию Onet.
Владимир Путин и Михаил Мишустин. Фото: из открытых источников
Журналисты издания спросили у российского блоггера о возможных и сценариях смены власти в Кремле. Марк Фейгин ответил, что Михаил Мишустин формально имеет право на то, чтобы заменить Владимира Путина, поскольку занимает должность премьер-министра России.
Также россиянин поделился мнениями об отстранении Путина от власти. Фейгин считает, что президент России принял сторону Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина, имеющих свои войска. Ведь в споре между Кадыровым и генералом Лапиным последний потерял свой пост из-за "плохого" ведения войны в Украине.
Фейгин утверждает, что армии не нравятся действия Путина, но они не готовы восстать против российского диктатора. Это следствие постоянных чисток, проводимых президентом России в Армии РФ. Россиянин утверждает, что восстание может начаться с низов.
Ранее портал "Комментарии" сообщали, куда вероятно бежит Путин после поражения в войне с Украиной.
Также "Комментарии" писали о том, насколько велик запас оружия в Российской Федерации.
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