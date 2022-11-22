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Что ждет на Россию после Путина. Этот президент был бы приемлемым вариант для Европы

Марк Фейгин рассказал, кто заменит президента России Владимира Путина. Кроме того, россиянин считает, что революция в России начнется с низов.

сегодня, 12:00
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Автор:

Slava Kot

Российский блоггер и бывший политик Марк Фейгин назвал приемлемую замену для Путина на которую согласилась бы Европа. Это премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Марка Фейгина изданию Onet.

Что ждет на Россию после Путина. Этот президент был бы приемлемым вариант для Европы

Владимир Путин и Михаил Мишустин. Фото: из открытых источников

Журналисты издания спросили у российского блоггера о возможных и сценариях смены власти в Кремле. Марк Фейгин ответил, что Михаил Мишустин формально имеет право на то, чтобы заменить Владимира Путина, поскольку занимает должность премьер-министра России.

"Есть фигура, на которую можно сделать ставку как на промежуточный вариант – Михаил Мишустин. Формально он имеет на это право как премьер-министр России. И он напрямую не отвечает за войну и не говорит о ней. Такой, как он, был бы приемлем для многих групп в Кремле. Более того, для Европы это тоже вполне приемлемый вариант", – говорит российский блоггер Марк Фейгин.

Также россиянин поделился мнениями об отстранении Путина от власти. Фейгин считает, что президент России принял сторону Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина, имеющих свои войска. Ведь в споре между Кадыровым и генералом Лапиным последний потерял свой пост из-за "плохого" ведения войны в Украине.

Фейгин утверждает, что армии не нравятся действия Путина, но они не готовы восстать против российского диктатора. Это следствие постоянных чисток, проводимых президентом России в Армии РФ. Россиянин утверждает, что восстание может начаться с низов.

"Однако я могу представить революцию на низах, которую поддержат генералы. Инициаторами такого восстания могли быть солдатские массы или новомобилизованное рекрутство", – говорит Фейгин.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, куда вероятно бежит Путин после поражения в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали о том, насколько велик запас оружия в Российской Федерации.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/co-czeka-rosje-po-putinie-to-bylaby-akceptowalna-opcja-dla-europy/cphfnwr
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