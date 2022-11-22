Что ждет на Россию после Путина. Этот президент был бы приемлемым вариант для Европы

Российский блоггер и бывший политик Марк Фейгин назвал приемлемую замену для Путина на которую согласилась бы Европа. Это премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Марка Фейгина изданию Onet.

Владимир Путин и Михаил Мишустин. Фото: из открытых источников

Журналисты издания спросили у российского блоггера о возможных и сценариях смены власти в Кремле. Марк Фейгин ответил, что Михаил Мишустин формально имеет право на то, чтобы заменить Владимира Путина, поскольку занимает должность премьер-министра России.

"Есть фигура, на которую можно сделать ставку как на промежуточный вариант – Михаил Мишустин. Формально он имеет на это право как премьер-министр России. И он напрямую не отвечает за войну и не говорит о ней. Такой, как он, был бы приемлем для многих групп в Кремле. Более того, для Европы это тоже вполне приемлемый вариант", – говорит российский блоггер Марк Фейгин.

Также россиянин поделился мнениями об отстранении Путина от власти. Фейгин считает, что президент России принял сторону Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина, имеющих свои войска. Ведь в споре между Кадыровым и генералом Лапиным последний потерял свой пост из-за "плохого" ведения войны в Украине.

Фейгин утверждает, что армии не нравятся действия Путина, но они не готовы восстать против российского диктатора. Это следствие постоянных чисток, проводимых президентом России в Армии РФ. Россиянин утверждает, что восстание может начаться с низов.

"Однако я могу представить революцию на низах, которую поддержат генералы. Инициаторами такого восстания могли быть солдатские массы или новомобилизованное рекрутство", – говорит Фейгин.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, куда вероятно бежит Путин после поражения в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали о том, насколько велик запас оружия в Российской Федерации.

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