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Что ждет оккупантов в Украине: Bild раскрыл новую стратегию ВСУ против РФ

Главным приоритетом ВСУ становится максимальная ликвидация оккупантов

сегодня, 14:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские власти разочарованы в прогрессе деоккупации территорий Украины: этот "приоритет" временно сместили в пользу максимального уничтожения войск РФ. Как передает портал "Комментарии", о якобы новой "жесткой" стратегии Украины заявляет немецкое издание "Bild", ссылаясь на слова ряда офицеров ВСУ. 

Что ждет оккупантов в Украине: Bild раскрыл новую стратегию ВСУ против РФ

ВСУ. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что, по словам украинских военных, сейчас главная цель – достичь максимально положительного коэффициента уничтожения в пользу Украины на том или ином участке фронта.


Данный сценарий предполагает, что украинские войска могут отступать с тех позиций, где "выигрыш" в соотношении сил не за ними.

"Если соотношение 10 к 1 в нашу пользу, мы продолжим наступление, если 1 к 1, мы отступим", — заявил один из офицеров. 

По его словам, теперь контроль позиций не имеет первостепенной роли. Со стороны Киева нет давления, логика центра такова: нужно сохранить жизнь как можно большему количеству украинцев и "убить" как можно больше оккупантов.

Один из бывших западных военных подытожил для Bild, что такую стратегию ВСУ можно назвать "контролируемым отступлением с боем". 

Вероятнее всего, речь идет не просто о преднамеренном отходе з позиций. При варианте, что "сдача" необходима, Украина будет оставлять за собой минные поля, в которых рассчитывает погубить значительную часть сил армии РФ. 

Еще один военный аналитик Запада считает, что таким образом ВСУ рассчитывают довести обострение на фронте до пиковой точки, к кульминации, при которой наступление оккупантов рухнет.

Читайте также на портале "Комментарии" — немецкий таблоид Bild со ссылкой на разведывательные данные и источники пишет о том, что Кремль планирует оккупировать украинскую территорию за пределами четырех незаконно уже аннексированных украинских областей в течение 2024-2026 годов. Американские эксперты ISW отметил, что эти цели совпадают с текущими локальными наступательными операциями российских захватчиков. Об этом говорится в обзоре Институт изучения войны.




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Источник: https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-soldat-verraet-den-neuen-kriegsplan-und-enthuellt-neue-toetungs-taktik-86441606.bild.html
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