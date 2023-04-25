Что заставляет россиян уже убегать из Крыма

Каждое упоминание о контрнаступлении ускоряет бегство россиян из Крыма. Анонсы контрнаступления и новые атаки на временно оккупированном полуострове вызывают у россиян панические настроения. Доходит даже до бегства из Крыма. Вероятно, пока не стало слишком поздно для этого. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.



Оккупанты каждый день все активнее покидают Крым

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Самые оккупационные власти понимают, что ситуация в Крыму становится все более напряженной и опасной. Некоторые коллаборанты уже размышляют о переезде за границу. Россияне же, перевозившие семьи на полуостров, возвращают их обратно", — говорит политтехнолог.

Поздно ночью, 24 апреля, во временно оккупированном Севастополе жители проснулись от громких взрывов. Гауляйтер города Михаил Развлекаев заявил, что Черноморский флот России якобы отражал атаку надводных беспилотников. По официальной версии фейкового губернатора, 1 БПЛА они уничтожили, другой – взорвался сам.

"Видевшие кадры понимают, что взрыв произошел в глубине Севастопольской бухты. В то, что беспилотник взорвался, заплыв в бухту, там, где стоят корабли Черноморского флота, – сложно поверить. Сила взрыва была очень серьезной", – рассказал Борис Тизенгаузен.

Оккупационные власти строго запрещают рассказывать, куда попал беспилотник. В частности, потому, что долгое время они говорили, что Севастопольская бухта "под надежной защитой", и что заплыть туда надводным беспилотником – невозможно.

"Есть еще Балаклавская бухта – это бывший завод по ремонту подлодок. Он когда-то был засекреченным. Так что эта бухта защищена больше из-за собственной конфигурации. Туда пока ничего не приплывало и не прилетало, но это пока", – отметил политтехнолог.

Как говорит Тизенгаузен, сейчас на Крымском полуострове россияне слишком встревожены, собирают вещи и уезжают. Подобные атаки не придают им особой бодрости духа.

"Проукраинские люди, с которыми я общаюсь, говорят, что настроения панические. Чем чаще анонсируют деоккупацию Крыма, чем больше ударов с расстояния 200 – 250 километров по железнодорожным узлам, тем больше все понимают, что у Украины есть оружие, которое может зайти в "самую защищенную" бухту, где расположен Черноморский флот", – подчеркнул Тизенгаузен. .

Кроме того, сейчас в Крыму долетает туда, куда раньше не долетало. Это вызывает серьезную обеспокоенность не только у обычных россиян. Некоторые коллаборанты уже ищут и покупают недвижимость в Турции.

Как писали "Комментарии", спикер ОК Юг Наталья Гуменюк объявила об определенных успехах украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что The New York Times озвучил новые сроки начала контрнаступления ВСУ.

Читайте на сайте "Комментарии" — шансы нового наступления россиян: Каких неожиданностей ждать.