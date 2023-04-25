Что заставляет россиян уже убегать из Крыма

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Моесеенко Валентина
Каждое упоминание о контрнаступлении ускоряет бегство россиян из Крыма. Анонсы контрнаступления и новые атаки на временно оккупированном полуострове вызывают у россиян панические настроения. Доходит даже до бегства из Крыма. Вероятно, пока не стало слишком поздно для этого. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
Оккупанты каждый день все активнее покидают Крым
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Поздно ночью, 24 апреля, во временно оккупированном Севастополе жители проснулись от громких взрывов. Гауляйтер города Михаил Развлекаев заявил, что Черноморский флот России якобы отражал атаку надводных беспилотников. По официальной версии фейкового губернатора, 1 БПЛА они уничтожили, другой – взорвался сам.
Оккупационные власти строго запрещают рассказывать, куда попал беспилотник. В частности, потому, что долгое время они говорили, что Севастопольская бухта "под надежной защитой", и что заплыть туда надводным беспилотником – невозможно.
Как говорит Тизенгаузен, сейчас на Крымском полуострове россияне слишком встревожены, собирают вещи и уезжают. Подобные атаки не придают им особой бодрости духа.
Кроме того, сейчас в Крыму долетает туда, куда раньше не долетало. Это вызывает серьезную обеспокоенность не только у обычных россиян. Некоторые коллаборанты уже ищут и покупают недвижимость в Турции.
Как писали "Комментарии", спикер ОК Юг Наталья Гуменюк объявила об определенных успехах украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что The New York Times озвучил новые сроки начала контрнаступления ВСУ.
Читайте на сайте "Комментарии" — шансы нового наступления россиян: Каких неожиданностей ждать.
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