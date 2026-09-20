Что заставит Путина окончить войну: экспосол в США назвал единственный вариант

Украинский дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что мощный удар по центру Москвы мог серьезно повлиять на российское руководство и заставить Владимира Путина по-другому оценить ситуацию на фронте.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Валерий Чалый в интервью YouTube-каналу LIGAnet отметил, что его слова об ударе по Москве не предполагают атаки на гражданское население, а скорее предлагает символический удар по целям в центре российской столицы. Среди возможных объектов дипломат упомянул Кремль и другие важные места.

"Мы много объектов поразили, но сколько еще осталось. Осталось гораздо больше. Комбинированный удар по Москве, удар по Кремлю, Мавзолею – это то, что встряхнет Путина реально. Это единственное, чем на него можно надавить", – пояснил Чалый.

По мнению дипломата, такая атака могла бы продемонстрировать российскому руководству, что Москва также уязвима, а война не может оставаться лишь далеко от российской столицы конфликтом.

Чалый также упомянул инцидент в мае 2023 года, когда над Кремлем были зафиксированы беспилотники. Тогда российские власти заявили о попытке атаки на резиденцию Путина и обвинили в этом Украину. Киев свою причастность возразил.

"Ночью в Кремле никого нет. Там и Путина, правда, нет, но это будет символично. Помните, когда наш один маленький дрон пролетел над одной из кремлевских звезд? Такой там был шухер", — добавил Чалый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал предупреждение дипломата Валерия Чалого, что у Путина скоро появится новый "козырь" в войне против Украины.