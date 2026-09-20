Что заставит Путина окончить войну: экспосол в США назвал единственный вариант

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Slava Kot
Украинский дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что мощный удар по центру Москвы мог серьезно повлиять на российское руководство и заставить Владимира Путина по-другому оценить ситуацию на фронте.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Валерий Чалый в интервью YouTube-каналу LIGAnet отметил, что его слова об ударе по Москве не предполагают атаки на гражданское население, а скорее предлагает символический удар по целям в центре российской столицы. Среди возможных объектов дипломат упомянул Кремль и другие важные места.
По мнению дипломата, такая атака могла бы продемонстрировать российскому руководству, что Москва также уязвима, а война не может оставаться лишь далеко от российской столицы конфликтом.
Чалый также упомянул инцидент в мае 2023 года, когда над Кремлем были зафиксированы беспилотники. Тогда российские власти заявили о попытке атаки на резиденцию Путина и обвинили в этом Украину. Киев свою причастность возразил.
Ранее портал "Комментарии" сообщал предупреждение дипломата Валерия Чалого, что у Путина скоро появится новый "козырь" в войне против Украины.