Дипломат попередив, що у Путіна скоро з'явиться новий "козир" у війні проти України

Володимир Путін готується використати псевдовибори на тимчасово окупованих українських територіях як новий важіль політичного тиску не лише на Київ, а й на Білий дім. Залучивши фальсифіковане "голосування під дулом автоматів", Кремль прагне нав'язати світу власне бачення "демократії під час війни". Про ризики цієї тактики та нові пастки російської пропаганди розповів дипломат і колишній посол України у США Валерій Чалий.

Дипломат попередив про новий "козир" Путіна у війні проти України

Валерій Чалий в ефірі Radio NV заявив, що Москва безперешкодно проведе "вибори" на тимчасово окупованих територіях, оскільки Сили оборони України дотримуються гуманітарних норм і не обстрілюватимуть цивільні "дільниці". Однак, за його словами, сам факт проведення цього фейкового дійства Кремль конвертує у міжнародний шантаж.

Чалий наголошує, що головна мета диктатора — не просто намалювати потрібні відсотки, а створити прецедент для зовнішньополітичного тиску, зокрема на майбутню адміністрацію Дональда Трампа. Отримавши формальний привід, Путін апелюватиме до Вашингтона з закидами, чому Росія здатна проводити "голосування" в умовах бойових дій, а Україна відкладає виборчий процес через воєнний стан.

"Путін тиснутиме на Трампа, що він провів вибори на окупованих у війні територіях і запитає, чому тоді президент України чіпляється, і їх не проводить. Він отримує новий чинник тиску на президента України", — стверджує Чалий.

Дипломат підкреслює, що Кремль пропонує світу спотворену модель, а саме фальсифіковані вибори без міжнародних спостерігачів, реальної конкуренції та примусовим голосуванням.

"Отакі вибори України можна провести в період війни, але нам не потрібні фальсифіковані – це раз. По-друге, сьогодні під час війни українці голосують по одному, а пройде кілька місяців, не буде війни, інші результати голосування будуть", — додав дипломат.

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