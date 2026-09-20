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Що змусить Путіна закінчити війну: експосол у США назвав єдиний варіант

Валерій Чалий заявив, що комбінований удар по Кремлю та центру Москви змусить Путіна закінчити війну

20 вересня 2026, 12:50
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Slava Kot

Український дипломат і колишній посол України у США Валерій Чалий вважає, що потужний удар по центру Москви міг би серйозно вплинути на російське керівництво та змусити Володимира Путіна по-іншому оцінити ситуацію на фронті.

Що змусить Путіна закінчити війну: експосол у США назвав єдиний варіант

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Валерій Чалий в інтерв'ю YouTube-каналу LIGAnet зауважив, що його слова про удар по Москві не передбачає атаки на цивільне населення, а радше пропонує символічний удар по цілях у центрі російської столиці. Серед можливих об'єктів дипломат згадав Кремль та інші важливі місця.

"Ми багато об'єктів вразили, але скільки ще залишилося. Залишилось набагато більше. Комбінований удар по Москві, удар по Кремлю, Мавзолею — це те, що струсить Путіна реально. Це єдине, чим на нього можна натиснути", — пояснив Чалий.

На думку дипломата, така атака могла б продемонструвати російському керівництву, що Москва також вразлива, а війна не може залишатися конфліктом, який відбувається лише далеко від російської столиці.

Чалий також згадав інцидент у травні 2023 року, коли над Кремлем були зафіксовані безпілотники. Тоді російська влада заявила про спробу атаки на резиденцію Путіна і звинуватила в цьому Україну. Київ свою причетність заперечив.

"Вночі в Кремлі нікого немає. Там і Путіна, правда, немає, але це буде символічно. Пам'ятаєте, коли наш один маленький дрон пролетів над однією з кремлівських зірок? Такий там був шухер", — додав Чалий.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв попередження дипломата Валерія Чалого, що у Путіна скоро з'явиться новий "козир" у війні проти України.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=qiOJDAGVIn4
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