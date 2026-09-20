Що змусить Путіна закінчити війну: експосол у США назвав єдиний варіант

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Slava Kot
Український дипломат і колишній посол України у США Валерій Чалий вважає, що потужний удар по центру Москви міг би серйозно вплинути на російське керівництво та змусити Володимира Путіна по-іншому оцінити ситуацію на фронті.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Валерій Чалий в інтерв'ю YouTube-каналу LIGAnet зауважив, що його слова про удар по Москві не передбачає атаки на цивільне населення, а радше пропонує символічний удар по цілях у центрі російської столиці. Серед можливих об'єктів дипломат згадав Кремль та інші важливі місця.
На думку дипломата, така атака могла б продемонструвати російському керівництву, що Москва також вразлива, а війна не може залишатися конфліктом, який відбувається лише далеко від російської столиці.
Чалий також згадав інцидент у травні 2023 року, коли над Кремлем були зафіксовані безпілотники. Тоді російська влада заявила про спробу атаки на резиденцію Путіна і звинуватила в цьому Україну. Київ свою причетність заперечив.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв попередження дипломата Валерія Чалого, що у Путіна скоро з'явиться новий "козир" у війні проти України.