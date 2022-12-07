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Что задумал агрессор: в ВСУ рассказали, зачем РФ придерживала иранские дроны

Наталья Гуменюк заявила, что РФ сознательно придержала использование иранских дронов

сегодня, 16:15 comments1510
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Автор:

Кравцев Сергей

В начале поставок Ираном своих дронов в Россию страна-агрессор активно применяла данные беспилотники в Украине, массированно нанося удары по критической инфраструктуре в Украине. Затем атаки с применением дронов на время прекратились. Российские войска могли держать иранские дроны для нанесения "закрепляющих ударов" по украинской инфраструктуре. Так что, когда враг не атакует определенным оружием, не стоит думать, что оно кончилось. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Что задумал агрессор: в ВСУ рассказали, зачем РФ придерживала иранские дроны

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

Наталья Гуменюк пояснила, когда враг перестает активно применять то или иное оружие в Украине, это не означает, что его запасы подошли к нулю. Скорее всего, агрессора, применяет своего рода тактику, чтобы ввести в заблуждение, а потом массированно ударить. Оккупанты пытаются влиять и открытые участки фронта, и психологически на население, а также тыловые регионы.

"В частности, они держали эти дроны, вероятно, для "закрепляющих ударов" по инфраструктуре. Они продолжают способы техногенного террора и пытаются создать энергетическую кирзу в Украине. Именно поэтому они направляют средства поражения, такие как ракеты, но они более высокоценны и используют так же дроны", — отметила Гуменюк.

Она добавила, ВСУ не зря предупреждали, что противник пытается изучить и истощить украинскую ПВО, которая не позволяет ему полноценно по расчетам провести свой террор.

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