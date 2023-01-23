Что за новую военную группировку создали оккупанты в Крыму

В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины рассказали, что на территории временно оккупированного Крыма армия РФ готовится к обороне, пишут "Комментарии". Российское командование уже даже создало соответствующую оборонную группировку на территории Крыма.



Армия РФ готовит Крым к обороне

Российские агрессоры ведут активную разноплановую подготовку к обороне позиций на территории полуострова и проводят фортификационные работы.

По словам заместителя начальника ГУР Минобороны Украины генерала Вадима Скибицкого, Кремль готовится к обороне. Агрессор не просто проводит фортификационно-оборонительные работы, российское командование уже даже создало соответствующую оборонную группировку на территории Крыма.

"Не все вражеские силы, собранные на оккупированном полуострове, будут использовать во время весеннего наступления, – говорит Скибицкий. – В Крым заходят территориальные войска – дивизии и полки, при этом не только крымского формирования".

Заместитель Буданова признал, что враждебная территориальная оборона Крыма начала формироваться раньше, чем в украинских силах.

"Их территориальную оборону мы видели еще во время учений, начиная с 2016 года. Каждый раз на стратегических учениях — "Центр", "Запад", "Восток", "Кавказ" — они отрабатывают развертывание войск территориальной обороны", — говорит Скибицкий.

Как утверждают в украинской разведке, в оккупированном Крыму уже созданы две вражеские дивизии территориальных войск. Однако их подготовка слаба.

"Если взять военнослужащего запаса, служившего в армии 20-30 лет назад, или если он служил в советской армии в стройбате? Конечно, подготовка таких запасников неудовлетворительная, да и мотивация намного ниже, чем в подразделениях регулярных вооруженных сил России", — подытожил генерал.

Как писали "Комментарии" ранее, администрация Байдена рассматривает различные вариации войны Украины с Россией, в том числе и не оптимистичные. При этом серьезно воспринимает украинские планы освобождения Крыма.

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