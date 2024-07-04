Что-то происходит иначе: почему не сбивают вражеские дроны, наводящие ракеты на аэродромы

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Ткачик Олеся
Российские разведывательные дроны могут передавать изображения на расстояние 150-200 км в режиме реального времени, что позволяет россиянам выявлять потенциальные цели для атак. Об этом сообщил военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков, комментируя недавние удары России по авиабазам в Миргороде и Полтаве.
Аэродром в Миргороде
По его словам, к сожалению, ситуация достаточно типичная: враг может вести разведку с помощью беспилотников в режиме онлайн. Таким образом, говорит он, противник знает, например, что на этом аэродроме в конкретном месте сейчас обслуживается самолет.
Эксперт также отметил, что было бы полезно услышать официальный комментарий от Вооруженных сил Украины по поводу этих ударов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что несколько дней назад российский беспилотник заметил шесть украинских истребителей Су-27, стоявших под открытым небом на авиабазе Миргород на севере Украины, в 100 милях от границы с РФ. Российская баллистическая ракета "Искандер" попала в цель, уничтожив два сверхзвуковых истребителя, составляющих потенциально пять процентов всего парка Су-27 Украины. При этом приближенные к Банковой спикеры пытаются скрыть большие потери, которые понесла Украина, чтобы прикрыть безответственных топ-чиновников.
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