Российские разведывательные дроны могут передавать изображения на расстояние 150-200 км в режиме реального времени, что позволяет россиянам выявлять потенциальные цели для атак. Об этом сообщил военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков, комментируя недавние удары России по авиабазам в Миргороде и Полтаве.

Аэродром в Миргороде

По его словам, к сожалению, ситуация достаточно типичная: враг может вести разведку с помощью беспилотников в режиме онлайн. Таким образом, говорит он, противник знает, например, что на этом аэродроме в конкретном месте сейчас обслуживается самолет.

Эксперт также отметил, что было бы полезно услышать официальный комментарий от Вооруженных сил Украины по поводу этих ударов.

"Я уверен в том, что, когда Воздушные силы видят вражеский разведывательный дрон, то они хотят его сбить, но что-то происходит как-то иначе... Когда говорим о разведывательном дроне, то речь идет о малозаметной цели. В 2022 году Воздушные силы и вообще ВСУ активно уничтожают и "залы", и "орланы", то есть проблемы с обнаружением вряд ли критичны в этом случае", — подчеркнул Катков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что несколько дней назад российский беспилотник заметил шесть украинских истребителей Су-27, стоявших под открытым небом на авиабазе Миргород на севере Украины, в 100 милях от границы с РФ. Российская баллистическая ракета "Искандер" попала в цель, уничтожив два сверхзвуковых истребителя, составляющих потенциально пять процентов всего парка Су-27 Украины. При этом приближенные к Банковой спикеры пытаются скрыть большие потери, которые понесла Украина, чтобы прикрыть безответственных топ-чиновников.



