Что-то пошло не так: военные КНДР, которые должны были воевать за РФ, бегут с фронта

Почти два десятка северокорейских солдат сбежали со своих позиций в Брянской и Курской области вблизи украинской границы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Общественное".



Солдаты КНДР. Фото из открытых источников

Как сообщили "Общественному" источники в разведке, 18 военных из Северной Кореи сбежали со своих позиций в семи километрах от границы Украины в двух областях РФ. Пока мотивы побега северокорейских солдат неизвестны, но российские военные активно проводят поиски.

"В то же время, эту информацию российские захватчики пытаются скрыть от своего высшего командования", — сообщают в разведке.

Напомним, что в июне Россия и Северная Корея подписала договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", включающий помощь в случае нападения на одну из стран. 14 октября российский диктатор Владимир Путин внес на рассмотрение о ратификации соответствующий документ.

15 октября стало известно, что Россия формирует отдельный "особый бурятский батальон", который будет состоять из трех тысяч северокорейских солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции украинских военных на присутствие солдат КНДР на войне в Украине. По их словам, Кремль хочет использовать северокорейских военных как "пушечное мясо", чтобы сохранить собственные ресурсы. Кроме того, военные указывают, что корейцы, не адаптированные к войне в Украине и мало экипированные. Однако по словам главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, любое изменение численности армии РФ может иметь негативные последствия для украинского фронта.

Также "Комментарии" писали о том, что ВСУ удачным ударом уничтожили нескольких офицеров КНДР.

