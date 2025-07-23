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Что теперь будет с "Резерв+": кто уходит с Минобороны

Екатерина Черногоренко, которая отвечала за цифровизацию Минобороны, покидает свой пост

23 июля 2025, 12:40
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Кравцев Сергей

Замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко покидает свою должность. Как передает портал "Комментарии", об этом Черногоренко сама подтвердила в соцсети.

Что теперь будет с "Резерв+": кто уходит с Минобороны

Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников

"Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Министерства обороны Украины. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни", — отметила замминистра.

По ее словам, у нее была крутая команда, которая не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи, воплощала совершенно другой подход в трансформацию сервисов.

"Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, усиливающие оборону, дающие эффективность, человечность и свободу выбора", — добавила Екатерина Черногоренко.

Стоит обратить внимание, что на посту заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко занималась, в частности, запуском таких приложений, как "Резерв+" и "Армия+".

Стоит напомнить, что "Резерв+" — это мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины, для военнообязанных, призывников и резервистов. Оно позволяет обновить персональные данные, просматривать информацию из реестра "Оберіг" и получать электронный военно-учетный документ. Между тем "Армия+" была разработана для военных.

Читайте также на портале "Комментарии" — в конце июля – начале августа в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавят новые виды отсрочек от мобилизации. Об этом в Facebook рассказала замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Минобороны дали важное разъяснение: что нужно делать после уплаты штрафа в "Резерв+".




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Источник: https://x.com/k_chernohorenko/status/1947946433794973807
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