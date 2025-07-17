В "Резерв+" готовят важные изменения по отсрочкам: детали

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Кравцев Сергей
В конце июля – начале августа в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавят новые виды отсрочек от мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом в Facebook рассказала замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников
Так оформить отсрочку в несколько кликов смогут: научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования – если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования; граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, — при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.
Как отметила Черногоренко, в Минобороны осознают то, насколько важно иметь возможность оформить отсрочку "онлайн", в связи с чем работа по расширению перечня для других категорий – продолжается. Среди следующих – семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.
Для оформления отсрочки необходимо следовать следующей инструкции: нажать на три точки на главном экране приложения; выбрать "Подать запрос на отсрочку"; выбрать вид отсрочки.
Через некоторое время вы получите уведомление о результате вашего запроса.
Читайте также на портале "Комментарии" — не так давно Минобороны запустило новацию – штраф за несвоевременное обновление персональных данных можно оплатить онлайн в приложении "Резерв+". Однако даже после оплаты граждане обязаны обновить свои данные. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко.