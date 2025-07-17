В "Резерв+" готовят важные изменения по отсрочкам: детали

В конце июля – начале августа в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавят новые виды отсрочек от мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом в Facebook рассказала замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников

Так оформить отсрочку в несколько кликов смогут: научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования – если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования; граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, — при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.

Как отметила Черногоренко, в Минобороны осознают то, насколько важно иметь возможность оформить отсрочку "онлайн", в связи с чем работа по расширению перечня для других категорий – продолжается. Среди следующих – семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

Для оформления отсрочки необходимо следовать следующей инструкции: нажать на три точки на главном экране приложения; выбрать "Подать запрос на отсрочку"; выбрать вид отсрочки.

Через некоторое время вы получите уведомление о результате вашего запроса.

Читайте также на портале "Комментарии" — не так давно Минобороны запустило новацию – штраф за несвоевременное обновление персональных данных можно оплатить онлайн в приложении "Резерв+". Однако даже после оплаты граждане обязаны обновить свои данные. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

"В любом случае необходимость обновить свои данные после изменений остается за гражданином. Согласно действующему законодательству, например, если вы меняете телефон, вы должны его обновить и сейчас в "Резерв+" это доступно", — отметила Екатерина Черногоренко.



