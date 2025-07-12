В Минобороны дали важное разъяснение: что нужно делать после уплаты штрафа в "Резерв+"

Не так давно Минобороны запустило новацию – штраф за несвоевременное обновление персональных данных можно оплатить онлайн в приложении "Резерв+". Однако даже после оплаты граждане обязаны обновить свои данные. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников

"В любом случае необходимость обновить свои данные после изменений остается за гражданином. Согласно действующему законодательству, например, если вы меняете телефон, вы должны его обновить и сейчас в "Резерв+" это доступно", — отметила Екатерина Черногоренко.

Однако, уточнила замминистра, есть граждане, которые не успели сделать это вовремя, согласно норме закона. И вот сейчас для тех, кто это не успел сделать, как удобный выход из этой ситуации без похода в ТЦК выполнить свою обязанность и обновить данные. Потому что обязанность со штрафом не исчезает. Человек оплачивает лишь штраф за то, что тогда не успел обновить данные, а не отделывается штрафом и может и дальше не обновлять данные.

Стоит отметить, что со вчерашнего дня, 11 июля, военнообязанные, которые не успели вовремя обновить персональные данные, получили возможность оплатить штраф в "Резерв+" онлайн.

Более того, на оплату онлайн будет действовать 50% скидка.

Это позволит оперативно закрыть дело об админнарушении и убрать красную строку из документа в приложении. В первой версии сервиса доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных, однако впоследствии оплатить штраф можно будет и за другие нарушения воинского учета.



