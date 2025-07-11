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Не нужно идти в ТЦК: какая важная функция теперь появилась в Резерв+

В "Резерв+" разрешили оплатить штраф от ТЦК за неуточненные данные со скидкой

11 июля 2025, 14:40
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Кравцев Сергей

Военнообязанные граждане Украины, которые не успели вовремя обновить персональные данные, теперь могут оплатить штраф в "Резерв+" онлайн. Более того, на оплату онлайн будет действовать 50% скидка. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Не нужно идти в ТЦК: какая важная функция теперь появилась в Резерв+

Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что в "Резерв+" с сегодняшнего дня, 11 июля, запустился новый сервис – уплата штрафов. Благодаря ему, военнообязанные, которые не уточнили данные до 16 июля 2024 года, могут оплатить штраф онлайн со скидкой 50%.

Это позволит оперативно закрыть дело об админнарушении и убрать красную строку из документа в приложении.

В первой версии сервиса доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных, однако впоследствии оплатить штраф можно будет и за другие нарушения воинского учета.

Для того, чтобы оплатить штраф онлайн нужно обновить "Резерв+" до последней версии и зайти в приложение, далее перейти в раздел "Штрафы онлайн", подать заявление о признании нарушения и в течение трех дней получить решение ТЦК. После этого в приложении открывается возможность оплатить штраф в 8 500 грн — 50% от полной суммы. Как результат – нарушение и красная лента автоматически снимаются.

В оборонном ведомстве напомнили, что штраф нужно оплатить в течение 20 дней с момента получения решения в "Резерв+". Если не сделать этого вовремя, придется заплатить полную сумму – 17 000 грн.

В случае неуплаты в течение 40 дней от получения решения ТЦК в приложении штраф удваивается до 34 000 грн, а дело передают в исполнительную службу.

Минобороны отметило, что штрафы запускаются постепенно, чтобы равномерно распределить нагрузку на новый сервис. Полностью сервис развернется в течение следующих нескольких дней.

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Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/13130
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