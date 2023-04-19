Что такое сирийская тактика, которую рашисты применяют в Украине

Враждебное наступление продолжается в четырех основных направлениях — Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском. Также были попытки противника двигаться на Купянском направлении, разбившиеся об устойчивость наших войск. Об этом в Телеэфире марафона "Единые новости" рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, пишут "Комментарии".



Россияне прибегают к сирийской тактике в Бахмуте

Она также сообщила, что Вооруженные Силы Украины достаточно успешно действуют в трех направлениях — Авдеевском, Марьинском и Лиманском. И хотя там продолжаются довольно упорные бои, враг продвигаться на этих направлениях не может.

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"Что касается Бахмута, то следует отметить, что враг бросил все силы на захват этого города. Противник сосредоточил здесь все свои профессиональные подразделения, в частности, вагнеровцев, спецназовцев, десантников, сюда перебрасывается и оружие, и техника. Для них победа здесь уже важна не только с военной, но и политической точки зрения, ведь все усилия пропаганды они бросили на тему Бахмута. Для того чтобы их сдерживать, мы тоже должны там концентрировать большое количество усилий", — отметила Анна Маляр.

Заместитель Министра обороны Украины также сообщила, что оккупанты проигрывают нашим войскам в уличных боях. Поэтому россияне прибегли к своей проверенной сирийской тактике, фактически стирая с лица земли здания и сооружения города. В такой ситуации очень сложно удерживать позиции. Поэтому на определенных участках, к сожалению, есть незначительное продвижение врага.

"Оборона Бахмута длится уже восемь месяцев, и там наши Вооруженные Силы не дают противнику продвигаться в глубь наших территорий. Для россиян это, пожалуй, одна из самых дорогих операций, потому что на нее уже потрачено большое количество оружия и техники, оккупанты там несут огромные потери. У нас же благодаря профессиональной работе командования и эффективному планированию потери минимальны как для такого вида боев. Поэтому уничтожение врага там — огромная и очень важная работа наших Вооруженных Сил", — подытожила Анна Маляр.

Напомним, "Комментарии" писали, что на днях Президент провел заседание Ставки, где обсудили обеспечение ВСУ вооружением и ситуацию на передовой — главные темы заседания

Как писали "Комментарии", Вооруженные Силы Украины принимают участие в массовых более чем за 25 лет национальных учениях Вооруженных Сил Королевства Швеция.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Путин задумал две войны. По данным датской контрразведки, Россия ведет и "закулисную" войну – планирует диверсии в Северном море на случай полномасштабного конфликта с Западом.

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