Что такое сирийская тактика, которую рашисты применяют в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Враждебное наступление продолжается в четырех основных направлениях — Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском. Также были попытки противника двигаться на Купянском направлении, разбившиеся об устойчивость наших войск. Об этом в Телеэфире марафона "Единые новости" рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, пишут "Комментарии".
Россияне прибегают к сирийской тактике в Бахмуте
Она также сообщила, что Вооруженные Силы Украины достаточно успешно действуют в трех направлениях — Авдеевском, Марьинском и Лиманском. И хотя там продолжаются довольно упорные бои, враг продвигаться на этих направлениях не может.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Заместитель Министра обороны Украины также сообщила, что оккупанты проигрывают нашим войскам в уличных боях. Поэтому россияне прибегли к своей проверенной сирийской тактике, фактически стирая с лица земли здания и сооружения города. В такой ситуации очень сложно удерживать позиции. Поэтому на определенных участках, к сожалению, есть незначительное продвижение врага.
Напомним, "Комментарии" писали, что на днях Президент провел заседание Ставки, где обсудили обеспечение ВСУ вооружением и ситуацию на передовой — главные темы заседания
Как писали "Комментарии", Вооруженные Силы Украины принимают участие в массовых более чем за 25 лет национальных учениях Вооруженных Сил Королевства Швеция.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Путин задумал две войны.
Читайте также на сайте "Комментарии" – рашистские пропагандисты в истерике: что их пугает.
Обсуждения
Новости