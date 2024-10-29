Что такое «обвал фронта»: действительно ли у ВСУ огромные проблемы

Термин "обвал фронта" применяется в случае прорыва противником обороны, на участке фронта протяженностью более 20 километров и глубиной более 30 километров, с последующим выходом на оперативный простор, об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Война в Украине

По его словам, фактически, обвал фронта — это быстрый и необратимый прорыв противником первой линии обороны (линии обеспечения) и второй линии обороны, с прямым выходом и оперированием в зоне третьей линии обороны (тыловой зоны обеспечения).

"Собственно, есть ли прорыв фронта или нет, решает пускай каждый для себя сам. Благо информации в открытых источниках много, онлайн карты тоже есть, линейкой пользоваться тоже все умеют", — отметил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинский военный, генерал-майор ВСУ, руководивший обороной Николаева в начале полномасштабного вторжения Дмитрий Марченко заявил, что "фронт у нас посыпался". По его словам, вскоре россияне полностью захватят Селидово и получат выход на Покровск. Украинский офицер назвал три основных причины, по которым, по его мнению, фронт "посыпался". По словам Марченко, на это повлияло недостаточное количество боеприпасов, малый человеческий ресурс и решения командования.

Также "Комментарии" рассказывали, почему российские захватчики имеют успехи на фронте, а украинские военные вынуждены отступать. Россияне четко определились в том, в чем они значительно сильнее ВСУ в этой войне. На основе этой оценки захватчики наработали соответствующие изменения в своей стратегии по сравнению с ее начальным этапом. В том числе непосредственно в сфере планирования, организации и ведения боевых действий.



