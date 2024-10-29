Стало известно, почему ВСУ постоянно отступают: во что превратили украинскую армию

В последнее время враг активно наступает и имеет успехи на фронте потому, что изменилась парадигма войны, отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. То есть, говорит он, россияне четко определились в том, в чем они значительно сильнее ВСУ в этой войне. На основе этой оценки, говорит эксперт, захватчики наработали соответствующие изменения в своей стратегии по сравнению с ее начальным этапом. В том числе непосредственно в сфере планирования, организации и ведения боевых действий.

Война в Украине

Как говорит Машовец, у россиян значительно больший мобилизационный потенциал, финансово-экономический и промышленно-оборонный потенциал, что позволяет некоторое время удерживать и обеспечивать полноценное функционирование такой группировки.

Кроме того, добавил эксперт, важную роль играют также так называемые внешние факторы – ядерное оружие и влияние его на другие страны и успешная деятельность вражеских специальных служб в мире. Вместе это дает возможность противнику обеспечивать "минимизацию" помощи со стороны мирового общества Украины и в то же время, обеспечивать почти союзнические действия, по отношению к себе, со стороны целого ряда "не последних в мире" государств, подчеркнул Машовец.

"В совокупности, все это и привело к изменению подходов (стратегии) к ведению войны со стороны кремля, что и нашло свое отражение и непосредственно, как говорят на поле боя", — отметил эксперт.

По его словам, враг не боится обменивать своих людей на территории, более того, он к этому стремится.

"В то же время Украина, в лице ее высшего военно-политического руководства, наоборот, почему-то решила избавиться от удачных и достаточно эффективных децентрализованных методов ведения войны, как это было в 2022-м и частично 2023-м годах", — отметил Машовец.

Более того, говорит эксперт, Украина спланировала, организовала и провела, причем "почти в прямом эфире" в этой канве неудачное наступление в 2023 году, на одном из операционных направлений.

"И теперь пытается, в отличие от удачного, начального этапа войны "оборонять каждый клочок", именно в той стратегической парадигме, которую навязал нам противник. Результаты этих изменений мы и наблюдаем сейчас", — говорит Машовец.

При этом он добавил, что ВСУ снова превратились в "мини-советскую армию", с жестким контролем и субординацией в боевом управлении, особенно в звене "батальон-бригада", с "планомерным" и "канонически советским" методом организации и ведения боевых действий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где по мнению военных, Украина допускает ошибки.



