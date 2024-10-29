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"Фронт у нас посыпался": генерал-майор объявил плохие новости

Генерал-майор Дмитрий Марченко назвал причины, по которым украинский фронт "посыпался" на Покровском направлении.

сегодня, 10:07
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Slava Kot

Украинский военный, генерал-майор ВСУ, руководивший обороной Николаева в начале полномасштабного вторжения Дмитрий Марченко заявил, что "фронт у нас посыпался". По его словам, вскоре россияне полностью захватят Селидово и получат выход на Покровск.

"Фронт у нас посыпался": генерал-майор объявил плохие новости

Дмитрий Марченко. Фото: ТСН.ua

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко во время разговора с Бориславом Березой заявил о проблемах на фронте и сообщил, что вскоре россияне получат тактический выход на Покровск.

"Все мы знаем, я не открою ни для кого тайну, что фронт у нас посыпался. В Селидово уже зашли орки и они там закрепляются. Я думаю, что в ближайшее время они обойдут его кольцом и захватят полностью. Это даст им тактический выход на Покровск. Это очень для нас плохо", — говорит Марченко.

Украинский офицер назвал три основных причины, по которым, по его мнению, фронт "посыпался". По словам Марченко, на это повлияло недостаточное количество боеприпасов, малый человеческий ресурс и решения командования.

"Скорее всего, во-первых, это недостаток боеприпасов, вооружения. Во-вторых, это люди. Нет людей, нет пополнений. Люди очень-очень заморены. Они уже просто не вытаскивают те фронты, на которых находятся. Третье – разбалансирование управления. То, что сейчас происходит, я скажу, что так не должно быть точно", — сказал Марченко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепка Марьяна Безугла назвала неправдивым заявление Генштаба и рассказала о "задании 1/5"

Также "Комментарии" писали о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, который сообщил о ситуации на фронте и назвал самое тяжелое направление.

  



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