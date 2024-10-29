"Фронт у нас посыпался": генерал-майор объявил плохие новости

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Slava Kot
Украинский военный, генерал-майор ВСУ, руководивший обороной Николаева в начале полномасштабного вторжения Дмитрий Марченко заявил, что "фронт у нас посыпался". По его словам, вскоре россияне полностью захватят Селидово и получат выход на Покровск.
Дмитрий Марченко. Фото: ТСН.ua
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко во время разговора с Бориславом Березой заявил о проблемах на фронте и сообщил, что вскоре россияне получат тактический выход на Покровск.
Украинский офицер назвал три основных причины, по которым, по его мнению, фронт "посыпался". По словам Марченко, на это повлияло недостаточное количество боеприпасов, малый человеческий ресурс и решения командования.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепка Марьяна Безугла назвала неправдивым заявление Генштаба и рассказала о "задании 1/5"
Также "Комментарии" писали о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, который сообщил о ситуации на фронте и назвал самое тяжелое направление.
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