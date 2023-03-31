Что такое "конвейерные" атаки и как их применяют рашисты

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Моесеенко Валентина
Российские военные продолжают атаковать Бахмутское направление, где сейчас идут ожесточенные бои. Враг прибегает к тактике "заброса пушечным мясом".
Россия на фронтах применяет "конвейерные" атаки
Об этом 24 Канала рассказал лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко, пишут "Комментарии". Из-за больших потерь на поле боя у оккупантов нет тактики и слаженности, армия РФ уже опозорилась как только могла на украинских фронтах.
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По его словам, именно поэтому с 1 января Путин был вынужден дать подкрепление почти полностью уничтоженным подразделениям. Но по факту они ограничились тем, что даже не могут нормально продвинуться и показать какую-то эффективность, к счастью для Украины. Ежедневно ВСУ уничтожает тысячу одноразовых дешевых солдат русского войска. В Бахмуте совсем не сформированы части армии РФ. Российское войско бросает сюда все остатки боеспособных резервов.
Украинский защитник отметил, что в среднем одна часть российского войска живет чуть больше недели.
Назаренко сообщил, что постоянно проводя ротацию, россияне очень сильно истощают свои резервы. Единственные попытки оккупантов, которые наблюдаются сейчас, это прибегать к непрерывным мясным атакам.
"Они присылают следующую группу или последующих бойцов и пытаются производить такой конвейер", — добавил он.
Впрочем, эффективности таких действий мало.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, на чем "прокололась" рашистская армия.
Напомним, "Комментарии" писали, что в помощи Украине все страны-партнеры опираются прежде всего на ресурсы, которые есть у них в наличии и необходимости такой помощи. По такому принципу, в частности, рассматриваются поставки ВСУ танков, боеприпасов и истребителей.
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