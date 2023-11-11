Что станет ключом дальнейшего продвижения ВСУ: какие задачи стоят перед Украиной

Несмотря на то, что погодные условия ухудшились и продвигаться с тем темпом, что раньше украинские войска не могут, есть ряд задач, которые важно выполнить украинским защитникам? Что это за задачи? Что станет ключом дальнейшего продвижения ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Россияне могут в любой момент зайти в тыл наших войск

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в интервью "24 Каналу" заявил, что для того, чтобы деоккупировать все захваченные врагом территории, украинским военным нужно обязательно заходить в Крым. Потому что, если этого не сделать, то всегда будет оставаться вероятность удара с тыла.

Роман Свитан убежден, что освобождение оккупированной территории будет начинаться именно с Крыма, ведь без деоккупации полуострова нельзя работать ни в Донецкой области, ни в Запорожье. Все потому, что россияне могут в любой момент зайти в тыл наших войск, а воевать на два фронта у нас не хватит ни сил, ни ресурсов.

"Сегодня оптимальный и самый удобный вариант – это работать на западной части фронта, поскольку оккупанты ввели в бой все свои резервы и загрузли на востоке. Их нужно удерживать в районе Авдеевки, Бахмута, Купянска, Угледара. Сейчас россияне связаны там боями и не могут перебросить войска на западную часть фронта. Поэтому нужно работать там, но все зависит от средств, которые нам передают партнеры", – высказался эксперт.

F-16 смогут уничтожить вражескую авиацию

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире телеканала "1+1" заявил, что украинским защитникам нужно уничтожить вражескую авиацию, основная часть которой находится в аннексированном Крыму.

"На Токмаке врагу нужно уничтожить нашу артиллерию. А нам нужно уничтожить вражескую авиацию, которая находится в Крыму в основном... Единственное средство, которое реалистично сделать быстро – это получить ракеты ATACMS в дальности 300 километров от Америки", — прокомментировал эксперт.

Также военный эксперт подчеркнул, что украинские защитники с помощью F-16 смогут уничтожить вражескую авиацию. В этой связи уже этой зимой авиапарк агрессора может стать значительно меньше.

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