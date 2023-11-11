Что станет ключом дальнейшего продвижения ВСУ: какие задачи стоят перед Украиной

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что погодные условия ухудшились и продвигаться с тем темпом, что раньше украинские войска не могут, есть ряд задач, которые важно выполнить украинским защитникам? Что это за задачи? Что станет ключом дальнейшего продвижения ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в интервью "24 Каналу" заявил, что для того, чтобы деоккупировать все захваченные врагом территории, украинским военным нужно обязательно заходить в Крым. Потому что, если этого не сделать, то всегда будет оставаться вероятность удара с тыла.
Роман Свитан убежден, что освобождение оккупированной территории будет начинаться именно с Крыма, ведь без деоккупации полуострова нельзя работать ни в Донецкой области, ни в Запорожье. Все потому, что россияне могут в любой момент зайти в тыл наших войск, а воевать на два фронта у нас не хватит ни сил, ни ресурсов.
Военный эксперт Павел Нарожный в эфире телеканала "1+1" заявил, что украинским защитникам нужно уничтожить вражескую авиацию, основная часть которой находится в аннексированном Крыму.
Также военный эксперт подчеркнул, что украинские защитники с помощью F-16 смогут уничтожить вражескую авиацию. В этой связи уже этой зимой авиапарк агрессора может стать значительно меньше.
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