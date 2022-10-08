Что стало причиной взрыва на Крымском мосту: теории военных аналитиков

По официальной версии российских властей взрывы на крымском мосту произошли в результате подрыва грузовика из-за которого загорелись и сдетонировали топливные баки на железнодорожном пути. Но эксперты придерживаются другого мнения по поводу взрывов на мосту.



Горит Крымский мост. Фото из открытых источников

Военный обозреватель Олег Жданов в интервью "Главреду" сообщил, что, по его мнению, взрыв вызван ракетами, которые запустила украинская сторона. Как доказательство он говорит, что перед взрывом слышны характерные звуки.

Издание BBC считает, что взрыв не произошел из-за ракетных обстрелов. Британцы ссылаются на эксперта по взрывчатке, который утверждает, что на обнародованных видео нет места повреждения, характерных для ракетных ударов. Эксперт BBC говорит о спланированной атаке "снизу моста".

Военный эксперт и генерал армии Австралии в отставке Мик Райан считает, что для такой спецоперации необходимо большое количество взрывчатки, которую не смогли бы нести несколько человек. Австралиец утверждает, что взрыв на мосту показывают миру и для самих россиян, что армия РФ не имеет защиты на аннексированных территориях.

Бывший заместитель командующего НАТО, а в настоящее время польский военный обозреватель Мечислав Бенек рассматривает вариант, попавший в мост ракета "Нептун", именно такая потопила российский военный корабль "Москва" весной. По словам генерала, ракета может пролететь более 300 км до своей цели.

Ранее портал "Комментарии" опубликовал фото и имя водителя грузовика, по версии российских следственных органов взорвавшего Крымский мост.

Также "Комментарии" писали об официальной реакции ВСУ на взрывы Крымского моста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!