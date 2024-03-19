Что сейчас происходит в Сумской области. Есть ли шанс на прорыв оккупантов

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Ткачик Олеся
Как заявил Александр Коваленко, то что сейчас происходит в сумской области – это классический террор против гражданского населения в приграничной зоне. По его словам, это не подготовка к прорыву, так как у оккупационных войск для этого нет ни сил, ни средств.
Обстрел Сумской области
Как рассказал Коваленко, Сумская область граничит с тремя российскими областями Курской, Брянской и Белгородской. На территории этих трёх областей сосредоточена группировка прикрытия границы, в составе трёх групп войск "Курск", "Брянск" и "Белгород". Наиболее боеспособная из них ГВ "Белгород" имеет в своём составе: 17 500 военных, чуть больше сотни танков, 350 ББМ, более 450 единиц ствольной артиллерии и около 50 РСЗО.
При этом, по его словам, группировки "Курск" и "Брянск" совместно насчитывают всего 16 500 военных. У них около 80 танков и 220 ББМ, 330 единиц ствольной артиллерии и около 20 РСЗО.
По его словам, формирования же ударной группировки для наступления на Сумы не наблюдается, а это концентрация, минимум, стотысячной группировки для прорыва к Сумам, для окружения города или начала городских боёв, должно быть сосредоточено ещё до 300 тысяч сил, плюс резерв.
При этом он посоветовал не паниковать, так как сил и средств у врага для прорыва на этом участке границы попросту нет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты устроили жителям Сумской области настоящий ад.
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