Что сейчас происходит в Сумской области. Есть ли шанс на прорыв оккупантов

Как заявил Александр Коваленко, то что сейчас происходит в сумской области – это классический террор против гражданского населения в приграничной зоне. По его словам, это не подготовка к прорыву, так как у оккупационных войск для этого нет ни сил, ни средств.

Обстрел Сумской области

Как рассказал Коваленко, Сумская область граничит с тремя российскими областями Курской, Брянской и Белгородской. На территории этих трёх областей сосредоточена группировка прикрытия границы, в составе трёх групп войск "Курск", "Брянск" и "Белгород". Наиболее боеспособная из них ГВ "Белгород" имеет в своём составе: 17 500 военных, чуть больше сотни танков, 350 ББМ, более 450 единиц ствольной артиллерии и около 50 РСЗО.

"Но, группировка "Белгород" сейчас занята некими проблемами, возникшими в российской области в связи с возвращением на родину групп репатриантов. А потому, рассматривать данную группировку врага как боевую, ударную силу в направлении Сум не стоит", — написал в Фейсбуке Коваленко.

При этом, по его словам, группировки "Курск" и "Брянск" совместно насчитывают всего 16 500 военных. У них около 80 танков и 220 ББМ, 330 единиц ствольной артиллерии и около 20 РСЗО.

"Данное количество сил и средств не сосредоточены в одном, отдельно взятом месте, например, в лесопосадке в районе Гончаровки, для быстрого прорыва на Сумы по Р200/Н07, а раскинуты вдоль границы", - добавил эксперт.

По его словам, формирования же ударной группировки для наступления на Сумы не наблюдается, а это концентрация, минимум, стотысячной группировки для прорыва к Сумам, для окружения города или начала городских боёв, должно быть сосредоточено ещё до 300 тысяч сил, плюс резерв.

"Сумская область сейчас под ударом террористов. Они, в критической для себя ситуации способны только на одно, что у них всегда получалось – терроризировать гражданское население, ударами КАБ, обстрелами артиллерией, вылазками ДРГ", — подчеркнул эксперт.

При этом он посоветовал не паниковать, так как сил и средств у врага для прорыва на этом участке границы попросту нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты устроили жителям Сумской области настоящий ад.



