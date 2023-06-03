Что сейчас происходит в Бахмуте: ситуация на фронте

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Белоокая Ира
Об этом говорится в сообщении заместителя министра обороны Анны Маляр в Telegram, передает портал "Комментарии".
Анна Маляр. Фото из открытых источников
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В то же время, по словам Маляр, ситуация на фронте "несущественно, однако несколько меняется". Долгое время оккупанты наступали на востоке на четырех направлениях – Авдиевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском. Несколько позже они сконцентрировали ресурсы еще на двух направлениях – Шахтерском и Купянском.
Вместе с тем, география наступательных действий выглядит "несколько иной".
В Белом доме высказались о возможности вступления Украины в НАТО. Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину на пути к вступлению в НАТО, однако в настоящее время считают это не основным. В Белом доме сосредоточены на предоставлении украинскому государству военной помощи для победы в войне с Россией. Такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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хуимя
сегодня, 19:51
яка мерзотна жидiвска пika. ехай до сраиловки, тварюка