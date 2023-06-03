Что сейчас происходит в Бахмуте: ситуация на фронте

Об этом говорится в сообщении заместителя министра обороны Анны Маляр в Telegram, передает портал "Комментарии".



Анна Маляр. Фото из открытых источников

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"В городе Бахмут ситуация условно стабильная. Под нашим контролем юго-западные окраины города. Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами российской армии", — отметила она.

В то же время, по словам Маляр, ситуация на фронте "несущественно, однако несколько меняется". Долгое время оккупанты наступали на востоке на четырех направлениях – Авдиевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском. Несколько позже они сконцентрировали ресурсы еще на двух направлениях – Шахтерском и Купянском.

"Выйти за это время на границы Донецкой Луганской областей россияне так и не сумели. Враг истощился и сейчас заменяет армию и перегруппировку", — добавила заместитель министра обороны.

Вместе с тем, география наступательных действий выглядит "несколько иной".

"На трех из указанных направлений – Бахмутское, Авдиевское, Шахтерское – в течение суток оккупанты наступательных действий не проводили. Вместе с тем, на Бахмутском враг пытался вернуть утраченные позиции, но не смог. На других трех направлениях – Купянский, Лиманский, Мар' инский — агрессор активный и проводит довольно интенсивные наступательные действия, но безуспешно", — подытожила она.

В Белом доме высказались о возможности вступления Украины в НАТО. Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину на пути к вступлению в НАТО, однако в настоящее время считают это не основным. В Белом доме сосредоточены на предоставлении украинскому государству военной помощи для победы в войне с Россией. Такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.