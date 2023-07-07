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Что с ситуацией на Запорожской АЭС: Буданов сделал новое заявление

ЗАЭС продолжают контролировать россияне, напомнил глава разведки

сегодня, 16:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Риски катастрофы на Запорожской АЭС по-прежнему остаются, угроза полностью не снята, пока там российские оккупанты. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Что с ситуацией на Запорожской АЭС: Буданов сделал новое заявление

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Сейчас в результате совершения определенных действий уровень угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС идет на убыль. О полном устранении рисков на атомной станции пока речь не идет, поскольку ЗАЭС продолжают контролировать российские оккупанты", — заявил Кирилл Буданов.


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По его словам, пока станция занята российскими оккупантами, это может повториться, когда угодно, если они захотят.

"Контрнаступление продолжается. Успех будет, но потом", — интригующе добавил Кирилл Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что угроза теракта на Запорожской АЭС, о которой много говорилось в последнее время, уменьшается. По словам главы ГУР, были предприняты определенные действия в этой сфере – как публичные, так и непубличные. Из Вашингтона тоже пришел сигнал, что там внимательно следят за ситуацией вокруг ЗАЭС и возможными провокациями со стороны оккупационных войск. Что можно сказать по ситуации вокруг ЗАЭС в последнее время и на данный момент? Насколько велики риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                                                     

Также издание "Комментарии" сообщало – США отреагировали на ситуацию с Запорожской АЭС.




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Источник: https://t.me/ChiefUkrDIU/18
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