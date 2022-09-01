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Что с контрнаступлением на юге: в Офисе президента раскрыли подробности

Советник Офиса президента отметил, что операция проходит планомерно

сегодня, 12:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники действительно еще не деоккупировали Херсон, но это не значит, что та информация, которая распространяется в российских пабликах, правдива и украинское контрнаступление провалилось. Украинская армия продолжает свою операцию, выполняя поставленные задачи по уничтожению складов с боеприпасами противника, а также его вооружение. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Что с контрнаступлением на юге: в Офисе президента раскрыли подробности

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В подтверждение своих слов о том, что в ходе операции украинские военные достигают поставленных целей Арестович отметил уничтожение логистики противника, систем ПВО, складов с топливом и боеприпасами на временно оккупированных территориях.

По словам советника главы Офиса президента, для того, чтобы вновь вернуть украинский флаг над зданием ОГА нужно, чтобы у противника не осталось ни сил, ни боеприпасов для сопротивления. При этом перед ВСУ стоит ключевая задача – добить освобождения захваченных территорий и при этом максимально сохранить людей. Поэтому, предупредил Алексей Арестович, молниеносных побед ждать точно не стоит.

"Изначально была взята стратегия на системное перемалывание путинской армии. Она длинная, поэтому работы предстоит много", — подытожил Арестович.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина переживает 190-е сутки с начала широкомасштабного российского вторжения. Никто в мире, похоже, не думал, что украинцы сумеют продержаться и неделю. Однако же, все вышло вопреки всем прогнозам и ожиданиям. Как могут события развиваться дальше? Чего ждать на полях сражений и не только? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/2531
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