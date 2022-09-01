Что с контрнаступлением на юге: в Офисе президента раскрыли подробности

Украинские защитники действительно еще не деоккупировали Херсон, но это не значит, что та информация, которая распространяется в российских пабликах, правдива и украинское контрнаступление провалилось. Украинская армия продолжает свою операцию, выполняя поставленные задачи по уничтожению складов с боеприпасами противника, а также его вооружение. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В подтверждение своих слов о том, что в ходе операции украинские военные достигают поставленных целей Арестович отметил уничтожение логистики противника, систем ПВО, складов с топливом и боеприпасами на временно оккупированных территориях.

По словам советника главы Офиса президента, для того, чтобы вновь вернуть украинский флаг над зданием ОГА нужно, чтобы у противника не осталось ни сил, ни боеприпасов для сопротивления. При этом перед ВСУ стоит ключевая задача – добить освобождения захваченных территорий и при этом максимально сохранить людей. Поэтому, предупредил Алексей Арестович, молниеносных побед ждать точно не стоит.

"Изначально была взята стратегия на системное перемалывание путинской армии. Она длинная, поэтому работы предстоит много", — подытожил Арестович.

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