Что Путин может выдать в Украине за победу – какой единственный шанс ВСУ деоккупировать Мариуполь

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Кравцев Сергей
На первый взгляд может показаться, что фронт застыл, но на самом деле в борьбе с агрессором идут затяжные, ожесточенные бои. Может ли Путин пересмотреть свои планы и заявить, что цели так называемой "СВО" выполнены? Каким способом Украина может отвоевать один из ключевых городов Донбасса – Мариуполь? Издание "Комментарии" в этих вопросах разбиралось, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что российский диктатор Владимир Путин может заявить о выполнении задач так называемой "СВО" и переформатировать действия на фронте.
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Он добавил, что говорить о том, что с Украиной у России идет война в Кремле точно не собираются.
По мнению эксперта, власти РФ именно переход в глухую оборону будут пытаться подать как "победу", а для этого нужно что-то вроде остановки боевых действий.
Военный эксперт Павел Нарожный в эфире "24 Каналу" заявил, что единственный и абсолютно реалистичный сценарий освобождения важного в экономическом плане Мариуполя – брать город в кольцо и отрезать от линии поставок. Все, чтобы избежать больших потерь.
По словам эксперта, все видели на примере Бахмута, что бывает, когда проходят городские бои.
По его мнению, украинская армия без проблем сможет уничтожать вражеские корабли. Ведь Украина имеет, в частности, ракеты "Нептун" и "Гарпун".
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