Что Путин может выдать в Украине за победу – какой единственный шанс ВСУ деоккупировать Мариуполь

На первый взгляд может показаться, что фронт застыл, но на самом деле в борьбе с агрессором идут затяжные, ожесточенные бои. Может ли Путин пересмотреть свои планы и заявить, что цели так называемой "СВО" выполнены? Каким способом Украина может отвоевать один из ключевых городов Донбасса – Мариуполь? Издание "Комментарии" в этих вопросах разбиралось, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В Кремле могут задуматься о переформатировании так называемой "СВО"

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что российский диктатор Владимир Путин может заявить о выполнении задач так называемой "СВО" и переформатировать действия на фронте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Есть некоторые моменты, которые указывают, что Путин может заявить о приостановке или о переформатировании так называемого СВО. На несколько недель у противника еще осталось наступающих мощностей, технику он подтянул. А дальше россияне будут переходить в полную глухую оборону. Соответственно, это в РФ захотят высветить в положительном смысле, поэтому могут придумать что-то связанное с остановкой "СВО" вследствие выполненных задач", — заявил военный эксперт.

Он добавил, что говорить о том, что с Украиной у России идет война в Кремле точно не собираются.

По мнению эксперта, власти РФ именно переход в глухую оборону будут пытаться подать как "победу", а для этого нужно что-то вроде остановки боевых действий.

"Есть большая вероятность именно заявления об остановке, так называемого в России, "СВО" или перевода этой "операции" в какой-то другой механизм, но не в войну – это уж точно", — заявил Свитан.

Украинская армия без проблем сможет уничтожать вражеские корабли

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире "24 Каналу" заявил, что единственный и абсолютно реалистичный сценарий освобождения важного в экономическом плане Мариуполя – брать город в кольцо и отрезать от линии поставок. Все, чтобы избежать больших потерь.

По словам эксперта, все видели на примере Бахмута, что бывает, когда проходят городские бои.

"В Бахмуте мы держим оборону, не атакуем. И в Бахмуте мы перемалываем, уничтожаем огромное количество российских солдат, которые атакуют. Если мы пойдем в атаку в лобовую на Мариуполь, такая судьба будет у наших солдат", – пояснил Нарожный.

По его мнению, украинская армия без проблем сможет уничтожать вражеские корабли. Ведь Украина имеет, в частности, ракеты "Нептун" и "Гарпун".

"А по суше его можно отрезать от линии поставок. И вся та группировка, которая останется, если такие самоубийцы будут, если они останутся в Мариуполе, они просто со временем будут уничтожены", – заявил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — какая угроза нависла над Россией – как понимать заявления Пригожина и ситуацию в Бахмуте.



