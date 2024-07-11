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Что Путин готов предложить Западу на торгах о мире в Украине

Горячая фаза войны в Украине продлится еще как минимум год, сказал в интервью «Главреду» политический эксперт Максим Разумный

11 июля 2024, 19:56 comments2768
Автор:
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Ткачик Олеся
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На Западе говорят о том, что горячая фаза войны в Украине продлится еще 3-4 года, впрочем, Максим Разумный считает, что это не так. По его словам, западные эксперты исходят из того, что оценивают мобилизационный и экономический потенциал страны-агрессора. Впрочем, подчеркивает эксперт, надо понимать, что диктатор Владимир Путин не самоубийца, поэтому он не будет вести войну до полного исчерпания ресурсов, ведь в таких условиях даже захватив какие-то территории Украины он получит много проблем.

Что Путин готов предложить Западу на торгах о мире в Украине

Владимир Путин

Именно поэтому, отмечает Умный, Россия попытается завершить войну быстрее. Она может это сделать двумя способами – подключить ядерный шантаж или же пойдет на частичные компромиссы, на которые согласится Запад.

"Исходя из этих соображений, горячая фаза войны не может длиться 3-4 года. Я думаю, что она продлится год-два, не больше, а дальше полная бесперспективность заставит эту войну завершать", — отметил эксперт.

При этом, по его словам, надо понимать, что украинский запас прочности намного меньше, чем российский, как в конце концов, мобилизационный и финансовый ресурсы.

"Поэтому Россия либо будет пытаться силовым способом преодолеть Украину, либо будет предлагать компромиссы, на которые рано или поздно украинская сторона все-таки согласится", — считает Разумный.

Эксперт не исключает, что Россия может пообещать Западу прекратить наступательные действия и обстрелы украинских городов.

"Фактически, это все, что она может предложить. Мы видим, что даже территориальные уступки, то есть освобождение определенных территорий, уже захваченных россиянами, апеллируя к Стамбульской декларации и документам, которые обсуждались в начале войны, Россия не готова нам предложить. Поскольку тогда Путин теряет лицо, потому что эти территории раньше уже включили в состав России. И если, как мы уже говорили, России будет достаточно просто добиться не вступления Украины в НАТО, то ключевой вопрос, где будет трудно достичь компромисса – это снятие санкций с РФ", — отметил эксперт.

Разумный добавил, что Путин понимает, прекратить войну и остаться в политической и экономической изоляции – это прямой путь к поражению России в среднесрочной перспективе, поэтому и будет настаивать на снятии санкций и шантажировать продолжением войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина готова передать РФ предложение мира.




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Источник: https://glavred.net/interview/maksim-rozumnyy-goryachaya-faza-voyny-v-ukraine-mozhet-dlitsya-1-2-goda-vstuplenie-v-nato-klyuch-k-peregovoram-s-rf-10579988.html?_gl=1*1w1v2o9*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTcyMDcxNTQ4Ni42OTIuMS4xNzIwNzE1N
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