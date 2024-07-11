Что Путин готов предложить Западу на торгах о мире в Украине

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Ткачик Олеся
На Западе говорят о том, что горячая фаза войны в Украине продлится еще 3-4 года, впрочем, Максим Разумный считает, что это не так. По его словам, западные эксперты исходят из того, что оценивают мобилизационный и экономический потенциал страны-агрессора. Впрочем, подчеркивает эксперт, надо понимать, что диктатор Владимир Путин не самоубийца, поэтому он не будет вести войну до полного исчерпания ресурсов, ведь в таких условиях даже захватив какие-то территории Украины он получит много проблем.
Владимир Путин
Именно поэтому, отмечает Умный, Россия попытается завершить войну быстрее. Она может это сделать двумя способами – подключить ядерный шантаж или же пойдет на частичные компромиссы, на которые согласится Запад.
При этом, по его словам, надо понимать, что украинский запас прочности намного меньше, чем российский, как в конце концов, мобилизационный и финансовый ресурсы.
Эксперт не исключает, что Россия может пообещать Западу прекратить наступательные действия и обстрелы украинских городов.
Разумный добавил, что Путин понимает, прекратить войну и остаться в политической и экономической изоляции – это прямой путь к поражению России в среднесрочной перспективе, поэтому и будет настаивать на снятии санкций и шантажировать продолжением войны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина готова передать РФ предложение мира.
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