Что произойдет с оружием, когда закончится война

Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности опубликовала новый отчет, в котором был рассмотрен вопрос о том, что будет происходить с оружием после окончания войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Продажа нелегального оружия Фото из открытых источников

В отчете отмечается, что после предварительных военных конфликтов и войн избыток оружия попадал в руки преступных группировок.

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Аналитики сообщают, что по состоянию на 2016 год, Украина превратилась в "супермаркет нелегального оружия", когда таможенники постоянно ловили преступные группировки, перевозившие оружие, или отдельных людей. После начала вторжения нелегальные продажи резко сократились. В отчете это объясняется внутренней нехваткой оружия, а также ограничением украинских портов из-за блокирования российскими войсками.

Global Initiative Against Transnational Organized Crime также обратила внимание на российский рынок оружия. В отчете сообщается, что общее количество преступлений в РФ с использованием оружия резко возросло, особенно в регионах, граничащих с Украиной. Аналитики это объясняют возвращением российских военных в свои регионы с оружием.

"Когда нынешняя война закончится, поля сражений в Украине могут и станут новым арсеналом анархии, вооружая всех от повстанцев в Африке до гангстеров на улицах Европы", — предупреждают в отчете.

Однако добавляют, что Украина получает много западного вооружения, однако нет оттока оружия с территории боевых действий.

Отчет рекомендует после войны активно привлекать военных к восстановлению страны и называет их "силой национального восстановления". Также отчет рекомендует создать программу отслеживания, поиска и изъятия оружия у населения с оккупированных территорий Украины. И развивать совместную программу с западными странами, чтобы сделать невозможным незаконный вывоз оружия с территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина использует картонные беспилотники.

Также "Комментарии" писали, что украинская разведка указала , на сколько времени хватит у России ресурсов для ведения войны.