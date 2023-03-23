Что произойдет с оружием, когда закончится война

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности опубликовала новый отчет, в котором был рассмотрен вопрос о том, что будет происходить с оружием после окончания войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
Продажа нелегального оружия Фото из открытых источников
В отчете отмечается, что после предварительных военных конфликтов и войн избыток оружия попадал в руки преступных группировок.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Аналитики сообщают, что по состоянию на 2016 год, Украина превратилась в "супермаркет нелегального оружия", когда таможенники постоянно ловили преступные группировки, перевозившие оружие, или отдельных людей. После начала вторжения нелегальные продажи резко сократились. В отчете это объясняется внутренней нехваткой оружия, а также ограничением украинских портов из-за блокирования российскими войсками.
Global Initiative Against Transnational Organized Crime также обратила внимание на российский рынок оружия. В отчете сообщается, что общее количество преступлений в РФ с использованием оружия резко возросло, особенно в регионах, граничащих с Украиной. Аналитики это объясняют возвращением российских военных в свои регионы с оружием.
Однако добавляют, что Украина получает много западного вооружения, однако нет оттока оружия с территории боевых действий.
Отчет рекомендует после войны активно привлекать военных к восстановлению страны и называет их "силой национального восстановления". Также отчет рекомендует создать программу отслеживания, поиска и изъятия оружия у населения с оккупированных территорий Украины. И развивать совместную программу с западными странами, чтобы сделать невозможным незаконный вывоз оружия с территории Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина использует картонные беспилотники.
Также "Комментарии" писали, что украинская разведка указала , на сколько времени хватит у России ресурсов для ведения войны.
Обсуждения
Новости