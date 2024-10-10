Что произойдет на фронте сразу после выборов в США: к чему готовятся ВСУ

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Кравцев Сергей
В последнее время в СМИ все чаще обсуждается возможность контрнаступления ВСУ. Когда оно реально может случиться? Кем Силам обороны нужно доукомплектовывать бригады? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Михаил Самусь в эфире Radio NV отметил, что Украина может перейти в масштабное контрнаступление не в 2025 году, как говорят некоторые на Западе, а уже в ближайшее время – сразу после президентских выборов в США.
Эксперт отметил, что на фронте сейчас "не видно" многие бригады, в том числе и известные. По мнению эксперта, они готовятся к наступлению, для которого пока не сложились соответствующие обстоятельства.
Аналитик выдвинул предположение, что Украина пока не проводит наступательные действия, в частности, по просьбе Соединенных штатов. По мнению Самуся, Вашингтон мог попросить Киев воздержаться от наступления до выборов президента США, запланированных на 5 ноября во избежание непредсказуемой эскалации.
По его убеждению, впечатление, что Россия полностью контролирует ситуацию на поле боя – поверхностное.
Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко в эфире канала "Киев24" отметил, что для проведения эффективных наступательных операций на фронте нужны люди не 42-43 лет, а 25 лет. Это конкретные требования ведения войны.
По его словам, новый закон о мобилизации "сам по себе не очень решителен", он улучшает ситуацию, но не разрешает ее.
Романенко подчеркнул, что летом за месяц нам удавалось призывать и готовить до 30 тысяч человек, но осенью эти процессы затормозились.
Поэтому, как отметил эксперт, сейчас обсуждают вопросы, какие дополнительные мероприятия нужно проводить, чтобы улучшить темпы мобилизации.
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