Что произойдет на фронте сразу после выборов в США: к чему готовятся ВСУ

В последнее время в СМИ все чаще обсуждается возможность контрнаступления ВСУ. Когда оно реально может случиться? Кем Силам обороны нужно доукомплектовывать бригады? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украина пока не проводит наступательные действия, в частности, по просьбе Соединенных Штатов

Военный эксперт Михаил Самусь в эфире Radio NV отметил, что Украина может перейти в масштабное контрнаступление не в 2025 году, как говорят некоторые на Западе, а уже в ближайшее время – сразу после президентских выборов в США.

Эксперт отметил, что на фронте сейчас "не видно" многие бригады, в том числе и известные. По мнению эксперта, они готовятся к наступлению, для которого пока не сложились соответствующие обстоятельства.

"Они сейчас проводят активную подготовку. И явно они готовятся не к капитуляции. Только Генштаб, Верховный главнокомандующий и Главнокомандующий могут знать, какие планы. У меня есть гипотеза, что Курская операция не может быть самостоятельной", — пояснил Самусь.

Аналитик выдвинул предположение, что Украина пока не проводит наступательные действия, в частности, по просьбе Соединенных штатов. По мнению Самуся, Вашингтон мог попросить Киев воздержаться от наступления до выборов президента США, запланированных на 5 ноября во избежание непредсказуемой эскалации.

"Удар по Крымскому мосту до 5 ноября – он может привести к эскалации. А эскалация, по их мнению, может означать, что Камила Гаррис может страдать от нападений Дональда Трампа. Мол, смотрите, творится третья мировая, вы вообще не управляете ситуацией, потеряли контроль над союзниками. Поэтому я предполагаю, что до 5 ноября нас просят не делать категорических шагов, которые могут привести к потенциальной эскалации", – добавил Самусь.

По его убеждению, впечатление, что Россия полностью контролирует ситуацию на поле боя – поверхностное.

Следует улучшить темпы мобилизации

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко в эфире канала "Киев24" отметил, что для проведения эффективных наступательных операций на фронте нужны люди не 42-43 лет, а 25 лет. Это конкретные требования ведения войны.

"Нам нужно решать вопросы с укомплектованием как частей, несущих потери и действующих на линии столкновения, а также нужно формировать резервные бригады. Эти процессы должны проходить параллельно, и для этого нужно иметь достаточное количество военнослужащих", — сказал эксперт.

По его словам, новый закон о мобилизации "сам по себе не очень решителен", он улучшает ситуацию, но не разрешает ее.

Романенко подчеркнул, что летом за месяц нам удавалось призывать и готовить до 30 тысяч человек, но осенью эти процессы затормозились.

Поэтому, как отметил эксперт, сейчас обсуждают вопросы, какие дополнительные мероприятия нужно проводить, чтобы улучшить темпы мобилизации.

"Возможно снижать возраст ниже 25 лет. Снизили с 60 до 55 лет. Почему? Потому что у нас постаревшая армия. 43 года — средний возраст. Два года назад было 42. Для того, чтобы вести такую широкомасштабную войну, иметь такого рода военнослужащих, — это очень сложно. Для активных действий, особенно пехоты, особенно штурмовых действий нужны люди не 42-43 лет, а 25 лет. Безусловно, физиологические возможности этих людей разные. И это объективные требования ведения войны", — пояснил Романенко.

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