Что происходит с обменом пленными: Зеленский разъяснил ситуацию

Обмены военнопленными Украины с Россией снова продолжаются. Они проходят непублично и часто проходят прямо на поле боя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Associated Press" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

Глава государства отметил, Украина наполняет обменный фонд, а обмены пленными продолжаются.

"Мы меняем. Мы наполняем свой обменный фонд, и потом происходят обмены. Очень часто мы обмениваем военнопленных не так громко, не так публично. Скажу откровенно — меняем прямо на поле боя. Когда у нас 10 их пленных, а у них есть несколько наших ребят, — мы меняем. На все это поручения у командиров, и они знают, что им делать", — высказался Владимир Зеленский.

Президент заявил, что за последние полгода Украина смогла вернуть около 100 военных из плена. С начала полномасштабного вторжения РФ удалось освободить из российского плена несколько тысяч украинских военных.

Владимир Зеленский добавил, что еще несколько тысяч украинских защитников находятся в плену.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский в интервью Nikkei посетовал, что из-за обострения на Ближнем Востоке союзники забыли об Украине. А в беседе с AP признал, что Украине не хватает сил и средств (в том числе из-за того, что мы не получили от союзников всего необходимого вооружения), чтобы быстрее достичь желаемых результатов на поле боя. Он также заверил, что не чувствует давления на Украину со стороны союзников насчет переговоров с РФ из-за "неподвижного фронта". И признал, что следующая встреча советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики в рамках обсуждения украинской "формулы мира" запланирована лишь на начало 2024 года. Хоть ранее звучали предположения, что собственно глобальный "саммит мира" может состояться в конце этого года. О чем говорят эти заявления Зеленского? Что важно понимать в международной ситуации вокруг российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



