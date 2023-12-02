logo

BTC/USD

38796.17

ETH/USD

2102.42

LTC/USD

71.56

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что происходит с обменом пленными: Зеленский разъяснил ситуацию
commentss НОВОСТИ Все новости

Что происходит с обменом пленными: Зеленский разъяснил ситуацию

Владимир Зеленский заявил, что обмены пленными с РФ продолжаются, часто прямо на поле боя

сегодня, 14:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Обмены военнопленными Украины с Россией снова продолжаются. Они проходят непублично и часто проходят прямо на поле боя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Associated Press" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Что происходит с обменом пленными: Зеленский разъяснил ситуацию

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

Глава государства отметил, Украина наполняет обменный фонд, а обмены пленными продолжаются.


"Мы меняем. Мы наполняем свой обменный фонд, и потом происходят обмены. Очень часто мы обмениваем военнопленных не так громко, не так публично. Скажу откровенно — меняем прямо на поле боя. Когда у нас 10 их пленных, а у них есть несколько наших ребят, — мы меняем. На все это поручения у командиров, и они знают, что им делать", — высказался Владимир Зеленский.

Президент заявил, что за последние полгода Украина смогла вернуть около 100 военных из плена. С начала полномасштабного вторжения РФ удалось освободить из российского плена несколько тысяч украинских военных.

Владимир Зеленский добавил, что еще несколько тысяч украинских защитников находятся в плену. 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский в интервью Nikkei посетовал, что из-за обострения на Ближнем Востоке союзники забыли об Украине. А в беседе с AP признал, что Украине не хватает сил и средств (в том числе из-за того, что мы не получили от союзников всего необходимого вооружения), чтобы быстрее достичь желаемых результатов на поле боя. Он также заверил, что не чувствует давления на Украину со стороны союзников насчет переговоров с РФ из-за "неподвижного фронта". И признал, что следующая встреча советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики в рамках обсуждения украинской "формулы мира" запланирована лишь на начало 2024 года. Хоть ранее звучали предположения, что собственно глобальный "саммит мира" может состояться в конце этого года. О чем говорят эти заявления Зеленского? Что важно понимать в международной ситуации вокруг российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/OP_UA/10989
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!