Что происходит на левобережье Херсона: оправдано ли и дальше удерживать плацдарм

С конца осени украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра. Украинские защитники продолжают расширять плацдарм в Херсонской области. При этом россияне продолжают безуспешные попытки, чтобы выбить украинские войска с левого берега Херсонщины. То, что происходит на левом берегу Херсонской области, что это в исполнении ВСУ – удачная операция или самоубийственная миссия? Издание "Комментарии" разбиралось в теме, изучив мнения экспертов.

ВСУ на левом берегу Херсонщины. Фото: из открытых источников

ВСУ выполняют важную военную задачу

Военный обозреватель Александр Коваленко в своем Телеграмм-канале обратил внимание, что с начала этой операции ВСУ российскому командованию пришлось усилить свою группировку "Днепр" с 60 тысяч человек до более 72 тысяч.

"Этот прирост произошёл не благодаря процессу почкования и деления личного состава и техники РОВ, а посредством передислокации ряда подразделений из состава ГВ "Запорожье" и ГВ "Оборона Крыма". То есть, по принципу, где-то прибыло, где-то убыло. Иными словами, там, где убыло, там, что-то и ослабло. Наверное, именно благодаря этому к западу от Роботино и в районе Вербового, были закреплены за СОУ некоторые позиции", – отмечает эксперт.

Коваленко отметил еще одна важная задача украинских защитников на этом плацдарме – это уничтожение российской техники и живой силы, чему способствует ландшафт местности, играющий на руку украинской армии.

Эксперт подчеркивает, что в итоге здесь имеет место ситуация, когда огромная российская группировка, имеющая в своем распоряжении весь спектр сил и средств, несет колоссальные потери и не способна справиться с небольшими украинскими подразделениями ротного уровня, имеющими из поддержки только артиллерию и дроны с правого берега.

Идут жестокие и смертоносные бои за плацдарм на левобережье Херсонщины

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "24 каналу" подтвердил информацию о том, что оккупанты действительно не контролируют ситуацию вблизи реки Днепр в Херсонской области, хотя пытаются вытеснить Силы обороны.

По словам эксперта, ситуация непростая, происходят жестокие бои и тяжелые переправки через Днепр и еще й во время непростых погодных условий.

Мусиенко заявил, что он не соглашается с теми экспертами, которые придерживаются тезиса о том, что "нет смысла в плацдарме на левобережье Херсонщины". Поскольку если согласиться с таким мнением, Украина должна отказаться от наступательных действий, перейти к обороне и ждать "удивительного" шанса, когда украинских воинов обеспечат необходимым вооружением. Или действовать наоборот: пытаться с имеющимися силами и средствами достичь определенных результатов, как сейчас действуют ВСУ на левобережье.

"С одной стороны, да, нужно оружие. С другой стороны, если сейчас силами и средствами, которые у нас есть, попытаться расширить этот плацдарм, перебросить туда системы ПВО, дополнительные силы и пойти вперед. Эти подходы, видимо, дискутируются в нашем командовании – как лучше поступить и какую стратегию в таких условиях выбрать", – высказался Александр Мусиенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — от чего зависит продолжительность войны в Украине: что может решиться в 2024 году.



