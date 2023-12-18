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Что происходит на левобережье Херсона: оправдано ли и дальше удерживать плацдарм

С середины октября ВСУ контролируют плацдарм за Днепром на Херсонщине, и не все уверены, что это оправдано

сегодня, 09:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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С конца осени украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра. Украинские защитники продолжают расширять плацдарм в Херсонской области. При этом россияне продолжают безуспешные попытки, чтобы выбить украинские войска с левого берега Херсонщины. То, что происходит на левом берегу Херсонской области, что это в исполнении ВСУ – удачная операция или самоубийственная миссия? Издание "Комментарии" разбиралось в теме, изучив мнения экспертов.

Что происходит на левобережье Херсона: оправдано ли и дальше удерживать плацдарм

ВСУ на левом берегу Херсонщины. Фото: из открытых источников

ВСУ выполняют важную военную задачу

Военный обозреватель Александр Коваленко в своем Телеграмм-канале обратил внимание, что с начала этой операции ВСУ российскому командованию пришлось усилить свою группировку "Днепр" с 60 тысяч человек до более 72 тысяч. 

"Этот прирост произошёл не благодаря процессу почкования и деления личного состава и техники РОВ, а посредством передислокации ряда подразделений из состава ГВ "Запорожье" и ГВ "Оборона Крыма". То есть, по принципу, где-то прибыло, где-то убыло. Иными словами, там, где убыло, там, что-то и ослабло. Наверное, именно благодаря этому к западу от Роботино и в районе Вербового, были закреплены за СОУ некоторые позиции", – отмечает эксперт.

Коваленко отметил еще одна важная задача украинских защитников на этом плацдарме – это уничтожение российской техники и живой силы, чему способствует ландшафт местности, играющий на руку украинской армии.

Эксперт подчеркивает, что в итоге здесь имеет место ситуация, когда огромная российская группировка, имеющая в своем распоряжении весь спектр сил и средств, несет колоссальные потери и не способна справиться с небольшими украинскими подразделениями ротного уровня, имеющими из поддержки только артиллерию и дроны с правого берега. 

Идут жестокие и смертоносные бои за плацдарм на левобережье Херсонщины

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "24 каналу" подтвердил информацию о том, что оккупанты действительно не контролируют ситуацию вблизи реки Днепр в Херсонской области, хотя пытаются вытеснить Силы обороны.

По словам эксперта, ситуация непростая, происходят жестокие бои и тяжелые переправки через Днепр и еще й во время непростых погодных условий.

Мусиенко заявил, что он не соглашается с теми экспертами, которые придерживаются тезиса о том, что "нет смысла в плацдарме на левобережье Херсонщины". Поскольку если согласиться с таким мнением, Украина должна отказаться от наступательных действий, перейти к обороне и ждать "удивительного" шанса, когда украинских воинов обеспечат необходимым вооружением. Или действовать наоборот: пытаться с имеющимися силами и средствами достичь определенных результатов, как сейчас действуют ВСУ на левобережье.

"С одной стороны, да, нужно оружие. С другой стороны, если сейчас силами и средствами, которые у нас есть, попытаться расширить этот плацдарм, перебросить туда системы ПВО, дополнительные силы и пойти вперед. Эти подходы, видимо, дискутируются в нашем командовании – как лучше поступить и какую стратегию в таких условиях выбрать", – высказался Александр Мусиенко.

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сегодня, 09:46

Ніхто насправді не знає. Тому, що ми маємо генералів у смартфоні, які знаходяться далеко від лінії фронту. Це російські генерали не бояться бути на місцях: ризикують і гинуть. А просто без стратегічної користі відволікати і знищувати так ми два роки це робимо, що отримали? Досить грати у знесилення та знищення ціною життя своїх смердів, ворог тільки міцність набирає як наші корумповані чиновники-бояри на місцях. Стратегічна користь - це дати населенню виїхати з країни щоб не діставатись ворогу.


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