Военные аналитики DeepState сообщают, что у российских оккупационных войск есть ряд продвижений на фронте. Как сообщает портал "Комментарии", об обновлении карты боевых действий эксперты сообщили в своем Telegram-канале.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся возле Никольского, в Нью-Йорке и Желанном. Уточнена линия столкновения в Глубоком", — говорится в сообщении.

В то же время, проект отмечает, что в целях безопасности личного состава Сил обороны информация о приграничных районах пока не будет обновляться. Сейчас нужно не мешать бойцам и военному руководству принимать решения, от которых зависит судьба каждого, добавили аналитики.

Читайте на портале "Комментарии" — и.о губернатора Курской области Алексей Смирнов и несколько российских военных блоггеров предупредили, что в приграничных районах Суджанского и Кореновского районов Курской области продолжаются боевые действия. Эта информация противоречит сообщениям Минобороны РФ и ФСБ России, которые говорят, что отразили рейды. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – 6 августа в России заявили, что якобы ВСУ прорвали границу в Курской области, там идут бои, в сети сообщают о потерях кафиров и уничтожении вражеской техники. В то же время аналитик Forbes Дэвид Экс считает это вторжение "бессмысленным и бесполезным", отмечая, силы, задействованные в прорыве российской границы, больше пригодились бы на востоке, где ВСУ отступают под российским давлением.

"Все это очень драматично, но также позорный расход драгоценных военных ресурсов. В то время как Легион "Свобода России" бездельничал в Судже, практически не имеющем военной ценности городе, украинские бригады отступали из Нью-Йорка на востоке Украины", — отмечает аналитик.



