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Что пошло не так с поставками Украине F-16: СМИ назвали вероятную причину

СМИ узнали вероятную причину задержки передачи F-16 Украине

сегодня, 13:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на множество информации в СМИ и соцсетях, до сих пор есть определенная неясность вокруг графика поставок американских истребителей F-16 Украине. Партнеры Украины ссылаются на то, что график поставок, в первую очередь, зависит от готовности украинских пилотов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bulgarian Military", со ссылкой на ряд военных аналитиков.

Что пошло не так с поставками Украине F-16: СМИ назвали вероятную причину

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"В марте этого года появились сообщения из американских СМИ, в которых говорилось о планах отправить в Украину первые шесть истребителей F-16 к лету этого года. Обучение двенадцати украинских пилотов, которое планируется завершить тоже к лету, в настоящее время продолжается в странах Дании, США и Великобритании", — пишет издание.

В то же время в этих отчетах подчеркивается, что из примерно 45 истребителей, обещанных западными союзниками, лишь небольшая часть – шесть F-16 – будет доставлена после возвращения пилотов в Украину.

Как указывает издание, похоже, что обучение пилотов на авиабазе Фетешти в Румынии, расположенной в 150 километрах к востоку от Бухареста, задерживается. Многие вопросы остаются без ответа, например, количество самолетов, которые отправит каждая страна-союзница, скорость обучения пилотов и то, как Украина может собрать достаточное количество рабочей силы для надлежащего обслуживания самолетов. 

"Подготовку этих пилотов отличает крайняя краткость: учебная программа, которая обычно рассчитана на несколько лет, сокращена до нескольких месяцев. Несмотря на такую скорость, процесс продвигался не так быстро, как оптимистично ожидали Украина и ее союзники", – говорится в материале.

Отмечается, что украинские пилоты сталкиваются с необходимостью быстрой адаптации не только к западным военным нормам, но и к владению английским языком, что является требованием для эффективной эксплуатации F-16.

Читайте также на портале "Комментарии" — NYT: к полетам на F-16 к лету будут готовы 12 украинских пилотов, но есть одна загвоздка.




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Источник: https://bulgarianmilitary.com/2024/03/20/twelve-ukrainian-pilots-return-but-f-16-delivery-falls-short/
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