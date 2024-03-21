Что пошло не так с поставками Украине F-16: СМИ назвали вероятную причину

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Кравцев Сергей
Несмотря на множество информации в СМИ и соцсетях, до сих пор есть определенная неясность вокруг графика поставок американских истребителей F-16 Украине. Партнеры Украины ссылаются на то, что график поставок, в первую очередь, зависит от готовности украинских пилотов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bulgarian Military", со ссылкой на ряд военных аналитиков.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
В то же время в этих отчетах подчеркивается, что из примерно 45 истребителей, обещанных западными союзниками, лишь небольшая часть – шесть F-16 – будет доставлена после возвращения пилотов в Украину.
Как указывает издание, похоже, что обучение пилотов на авиабазе Фетешти в Румынии, расположенной в 150 километрах к востоку от Бухареста, задерживается. Многие вопросы остаются без ответа, например, количество самолетов, которые отправит каждая страна-союзница, скорость обучения пилотов и то, как Украина может собрать достаточное количество рабочей силы для надлежащего обслуживания самолетов.
Отмечается, что украинские пилоты сталкиваются с необходимостью быстрой адаптации не только к западным военным нормам, но и к владению английским языком, что является требованием для эффективной эксплуатации F-16.
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