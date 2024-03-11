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NYT: к полетам на F-16 к лету будут готовы 12 украинских пилотов, но есть одна загвоздка

По информации NYT, к полетам на F-16 к лету будут готовы 12 украинских пилотов, но истребителей на всех не хватит

сегодня, 10:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Двенадцать украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на истребителях F-16. Однако на всех их не хватит самолетов. Как передает портал "Комментарии", об это пишет рейтинговое издание "The New York Times".

NYT: к полетам на F-16 к лету будут готовы 12 украинских пилотов, но есть одна загвоздка

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, истребители F-16 готовы, а летчики-инструкторы ждут в новом учебном центре в Румынии, созданном для обучения украинских пилотов полетам на боевых самолетах F-16.

"Но есть одна загвоздка: украинские пилоты еще не прибыли, несмотря на заявления прошлого лета о том, что центр сыграет решающую роль в поднятии их в воздух для защиты своей страны от все более смертоносных российских ударов", — говорится в материале.

При этом отмечается, что пока неясно, когда украинские пилоты начнут обучение в центре, расположенном на авиабазе Фетешти на юго-востоке Румынии, которую союзники по НАТО также используют для обучения на истребителях.

"Это не значит, что украинские пилоты не готовятся. Ожидается, что двенадцать пилотов — меньше, чем полная эскадрилья — будут готовы к боевым вылетам на F-16 к лету этого года после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и Соединенных Штатах", — говорится в материале.

Однако к тому времени, когда пилоты вернутся в Украину, из 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть F-16.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине уже вовсю идет процесс адаптации существующих аэродромов для приема истребителей F-16, в частности, идет подготовка взлетно-посадочных полос. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.




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Источник: https://www.nytimes.com/2024/03/11/world/europe/ukraine-f16-pilots.html
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