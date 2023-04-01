Что поможет ВСУ избежать потерь на фронте

После принудительной мобилизации, не давшей результата, Минобороны России вернулось к тактике контрактной службы. Набрать солдат на войну против Украины становится труднее. Чтобы предотвратить усиление российской группировки на фронте, война РФ против Украины должна для вновь призванных солдат заканчиваться еще на полигонах. Таким мнением в Телеэфире поделился управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний, пишут "Комментарии".



способ избежать потерь и быстрее освободить свои территории

По его словам, мобилизационный потенциал России — не менее 8 млн человек. Но с мобилизацией в России есть очевидные проблемы.

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“У них с этим, конечно, не все так хорошо. Судя по косвенным данным, если они раньше пытались мобилизовать людей и бросать их в бой, то сейчас пытаются снова вернуться к практике контрактов. То есть это свидетельствует о том, что потребность в этом есть, и они пытаются снова привлечь людей. И Путин, если бы мог, конечно, каким-то образом хотел бы мобилизовать или привлечь еще 1 миллион человек. Однако, здесь же количество не переходит в качество. Закон, в таком случае, работы российской армии”, — отметил Загородний.

По его словам, если даже один украинский воин сможет уничтожить 50-200 оккупантов, все равно либо будет ранен, либо каким-то образом выведен из строя. Он считает, что избежать большого количества потерь и быстрее освободить свои территории ВСУ поможет перенесение военных действий на территорию РФ.

Вот собрали где-то чмобиков в Брянской области, туда и должно что-то прилететь. Однажды прилетело, второй раз прилетело. И так по всем приграничным регионам у них должно быть все очень плохо. Чтобы они просто не доезжали до фронта", – сказал Загородний.

Если украинская армия сможет обеспечить удары вглубь тылов РФ на 150-300 км, то это и усилит позиции Сил обороны, и позволит Украине ускорить приближение победы, дополнил он.

Напомним, "Комментарии" писали, что в РФ будут делать все, чтобы решать вопросы с войной до президентских выборов.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что российский империализм застрял у изголовья россиян: ни один россиянин не может назвать ни одного достижения за 33 года их страны, но они приписывают себе историю других стран, которые были на этой территории.

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