Что получит Украина от США для защиты энергообьектов от российских ударов

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Кравцев Сергей
Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине 20 тысяч тонн металла для защиты объектов энергетики от российских атак. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины в Facebook.
Защита энергообъектов. Фото: из открытых источников
Сообщается, что проект по обеспечению строительства металлом реализует компания Tetra Tech ES, которая является подрядчиком USAID в рамках подписанного ранее меморандума о взаимопонимании.
Указывается, что компания закупает металл у украинского производителя, после чего его транспортируют на строительство, где уже применяется первая партия.
Сейчас речь идет о строительстве сооружений второго уровня защиты. Сюда относятся 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.
Также напоминают, что бетонные конструкции вокруг основной сети Укрэнерго строят с марта 2023 года.
Согласно сообщению, решение о защите энергетических объектов приняли правительство и Генштаб ВСУ, тогда как Агентство работает совместно с НЭК "Укрэнерго", которое формирует задание на проектирование и строительство.
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