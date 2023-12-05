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Что получит Украина от США для защиты энергообьектов от российских ударов

Вашингтон предаст Украине тысячи тонн металла, чтобы защитить энергообъекты

сегодня, 11:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине 20 тысяч тонн металла для защиты объектов энергетики от российских атак. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины в Facebook.

Что получит Украина от США для защиты энергообьектов от российских ударов

Защита энергообъектов. Фото: из открытых источников

Сообщается, что проект по обеспечению строительства металлом реализует компания Tetra Tech ES, которая является подрядчиком USAID в рамках подписанного ранее меморандума о взаимопонимании.


Указывается, что компания закупает металл у украинского производителя, после чего его транспортируют на строительство, где уже применяется первая партия.                                                         

Сейчас речь идет о строительстве сооружений второго уровня защиты. Сюда относятся 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.

Также напоминают, что бетонные конструкции вокруг основной сети Укрэнерго строят с марта 2023 года.

Согласно сообщению, решение о защите энергетических объектов приняли правительство и Генштаб ВСУ, тогда как Агентство работает совместно с НЭК "Укрэнерго", которое формирует задание на проектирование и строительство.

"Во время проектирования используются исходные данные от Генштаба, руководство для инженерных войск и международные нормативные документы, полученные от специализированных специалистов во время прохождения обучения в Великобритании по нормативам и стандартам Великобритании и США", − уверяет Агентство.

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Источник: https://www.facebook.com/agency.for.restoration/posts/pfbid02W65XEcigGHPjnzZ58YM6oDjhRNfMtXcGX1QvSaCL2iZa6VXjoJMxvHykZdx78val
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