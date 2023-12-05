Что получит Украина от США для защиты энергообьектов от российских ударов

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине 20 тысяч тонн металла для защиты объектов энергетики от российских атак. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины в Facebook.

Защита энергообъектов. Фото: из открытых источников

Сообщается, что проект по обеспечению строительства металлом реализует компания Tetra Tech ES, которая является подрядчиком USAID в рамках подписанного ранее меморандума о взаимопонимании.

Указывается, что компания закупает металл у украинского производителя, после чего его транспортируют на строительство, где уже применяется первая партия.

Сейчас речь идет о строительстве сооружений второго уровня защиты. Сюда относятся 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.

Также напоминают, что бетонные конструкции вокруг основной сети Укрэнерго строят с марта 2023 года.

Согласно сообщению, решение о защите энергетических объектов приняли правительство и Генштаб ВСУ, тогда как Агентство работает совместно с НЭК "Укрэнерго", которое формирует задание на проектирование и строительство.

"Во время проектирования используются исходные данные от Генштаба, руководство для инженерных войск и международные нормативные документы, полученные от специализированных специалистов во время прохождения обучения в Великобритании по нормативам и стандартам Великобритании и США", − уверяет Агентство.

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