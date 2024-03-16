Что подтвердил удар по Одессе: почему оккупанты стремились увеличить количество жертв

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Кравцев Сергей
В центре внимания российский ракетный удар по Одессе. В городе из-за атаки РФ серьезно возросло количество жертв. По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, уже известно о 20 погибших. Что подтвердило удар россиян по Одессе? Действительно оккупанты сознательно пошли на то, чтобы было такое количество жертв среди мирного населения? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Удар по Одессе. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко у себя в Телеграмме отметил, что удар по Одессе 15 марта с ОТРК "Искандер" подтвердил актуальность усиления системы противовоздушной обороны в городе, отметил.
В то же время Коваленко добавил, что 23 июля 2023 года по Одессе был нанесен один из самых массированных ракетных ударов. Тогда был разрушен российской ракетой Спасо-Преображенский собор, кстати, Московский патриархат. В августе 2023 года Италия пообещала, а в феврале 2024 года подтвердила намерение принять участие в восстановлении собора.
По его мнению, из-за этого у России остается возможность беспрепятственно наносить удары по Одессе "Искандерами".
Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в интервью "24 Каналу" отметил, что удар россиян был по жилым кварталам. На этот удар через несколько минут съехались более 250 правоохранителей. Бойцы ГСЧС успели разобрать завалы и успели достать в живых более 20 человек. К сожалению, 5 были погибшими. Россияне же изобразили алгоритм действий правоохранителей.
По словам военного эксперта, россияне дождались, когда съедутся стражи порядка в Одессе на первый удар и сразу же отправили ракету второй раз. В результате стало еще больше пострадавших и среди работников ГСЧС, полиции, медиков.
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