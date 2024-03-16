Что подтвердил удар по Одессе: почему оккупанты стремились увеличить количество жертв

В центре внимания российский ракетный удар по Одессе. В городе из-за атаки РФ серьезно возросло количество жертв. По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, уже известно о 20 погибших. Что подтвердило удар россиян по Одессе? Действительно оккупанты сознательно пошли на то, чтобы было такое количество жертв среди мирного населения? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

Оккупанты продолжат террор Одессы

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко у себя в Телеграмме отметил, что удар по Одессе 15 марта с ОТРК "Искандер" подтвердил актуальность усиления системы противовоздушной обороны в городе, отметил.

"В 2023 году, когда одесская портовая инфраструктура оказалась под массированным ракетным террором россиян, о том, что Одессе нужна ПВО, которая бы перехватывала баллистику и гиперзвук, говорилось регулярно и постоянно", — напомнил эксперт.

В то же время Коваленко добавил, что 23 июля 2023 года по Одессе был нанесен один из самых массированных ракетных ударов. Тогда был разрушен российской ракетой Спасо-Преображенский собор, кстати, Московский патриархат. В августе 2023 года Италия пообещала, а в феврале 2024 года подтвердила намерение принять участие в восстановлении собора.

"Вместо того чтобы восстанавливать эту клоаку РПЦ, лучше бы Италия направила эти средства на приобретение для Одессы ЗРК SAMP/T. Но нет...", — отметил эксперт.

По его мнению, из-за этого у России остается возможность беспрепятственно наносить удары по Одессе "Искандерами".

Геноцидный удар по Одессе

Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в интервью "24 Каналу" отметил, что удар россиян был по жилым кварталам. На этот удар через несколько минут съехались более 250 правоохранителей. Бойцы ГСЧС успели разобрать завалы и успели достать в живых более 20 человек. К сожалению, 5 были погибшими. Россияне же изобразили алгоритм действий правоохранителей.

По словам военного эксперта, россияне дождались, когда съедутся стражи порядка в Одессе на первый удар и сразу же отправили ракету второй раз. В результате стало еще больше пострадавших и среди работников ГСЧС, полиции, медиков.

" Это геноцид украинского народа российской нацией. Здесь нельзя выделять отдельно военных россиян. Они начали перевыборы своего правителя, путиноподобного существа. Двойник переизбирается, очередной тройник. Тем самым россияне продолжают поддерживать геноцид украинцев ", — подчеркнул полковник запаса ВСУ.

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