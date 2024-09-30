Что означает террор Запорожья: готовит ли враг наступления на город и его оккупацию

В течение прошлой недели российские террористы применили для ударов по Запорожью десятки КАБов, чего не было с начала войны. После такого террора, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление Александр Коваленко, возникли версии о том, что оккупанты готовят наступление на этот город.

Запорожье

При этом эксперт считает, что удары по Запорожью не являются подготовкой к наступлению на город. По его словам, если бы россияне формировали условия для наступления, то били бы они не по жилым кварталам, а по военным объектам, линиям обороны и рубежам.

"Вместо этого мы являемся с вами свидетелями одного из многочисленных эпизодов совершения военных преступлений, против гражданского населения. Это обычный, кровавый, беспощадный террор", — заявил Коваленко.

Впрочем, он не отрицает, что группировка "Днепр" остаётся одной из наиболее многочисленных и вполне может себе позволить операцию уровня среза роботинского выступа.

"Но, хочу обратить внимание, что только за прошедший месяц в состав ГВ "Север", а именно, в курскую компоненту группировки было отправлено несколько подразделений из состава ГВ "Днепр" и с Пологовского направления, где оперирует ГВ "Восток", в частности 38-й и 64-й ОМСБр", — отметил эксперт.

То есть, подчеркивает эксперт, если враг решил бы готовиться к большому и очень сложному наступлению на такой город, как Запорожье, то сносил бы в первую очередь районы, которые представляют собой потенциальные, труднопреодолимые рубежи и накапливал бы группировку войск.

При этом Коваленко считает, что российские оккупанты будут таранить роботинский выступ с целью открытия Ореховского направления, и будут кидаться на Гуляйполе, а также попытаются захватить Макаровку.

"На этом все. Остальное – террор и убийство украинцев. Как и всегда, на протяжении уже как третьего года полномасштабного вторжения", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия готовится к штурмовым действиям в районе села Приютное Запорожской области.



