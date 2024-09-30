Что означает террор Запорожья: готовит ли враг наступления на город и его оккупацию

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Ткачик Олеся
В течение прошлой недели российские террористы применили для ударов по Запорожью десятки КАБов, чего не было с начала войны. После такого террора, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление Александр Коваленко, возникли версии о том, что оккупанты готовят наступление на этот город.
Запорожье
При этом эксперт считает, что удары по Запорожью не являются подготовкой к наступлению на город. По его словам, если бы россияне формировали условия для наступления, то били бы они не по жилым кварталам, а по военным объектам, линиям обороны и рубежам.
Впрочем, он не отрицает, что группировка "Днепр" остаётся одной из наиболее многочисленных и вполне может себе позволить операцию уровня среза роботинского выступа.
То есть, подчеркивает эксперт, если враг решил бы готовиться к большому и очень сложному наступлению на такой город, как Запорожье, то сносил бы в первую очередь районы, которые представляют собой потенциальные, труднопреодолимые рубежи и накапливал бы группировку войск.
При этом Коваленко считает, что российские оккупанты будут таранить роботинский выступ с целью открытия Ореховского направления, и будут кидаться на Гуляйполе, а также попытаются захватить Макаровку.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия готовится к штурмовым действиям в районе села Приютное Запорожской области.
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