В Запорожской области войска РФ готовятся к штурмовым действиям: где они хотят наступать

Российская армия готовится к штурмовым действиям в районе села Приютное Запорожской области. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин во время выступления на телемарафоне.

Наступление РФ в Запорожье (фото из открытых источников)

По словам Волошина, несколько дней назад российские военные получили 25 багов — легкие транспортные средства, обычно используемые для штурмов малыми группами пехоты. Это свидетельствует о подготовке к активным наступательным действиям в этом направлении.

"Враг не прекращает разведку, продолжает обстрелы и готовится к проведению штурмовых действий. Подготовка к штурмовым действиям ведется на Запорожском направлении, в частности, по данным нашей разведки, в районе Приютного. Враг сосредотачивает личный состав, который планирует привлечь к штурмовым действиям" он.

Волошин добавил, что российские войска постараются захватить определенные плацдармы, чтобы впоследствии использовать их для развития наступления на другие территории. Снабжение российским оккупантам осуществляются через временно оккупированный Крым, а также частично железной дорогой. Речь идет о пополнении личного состава, вооружении, боекомплектах и горюче-смазочных материалах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военном жалуются на качество фортификаций перед наступлением РФ. Аналитический ресурс DeepState обратил внимание на сообщения от украинских военных относительно качества фортификаций недалеко от Горняка и Покровска в Донецкой области.

Как указывает DeepState, россияне начали интенсивно обстреливать город, готовясь к его штурму. Однако информационный OSINT-портал со ссылкой на данные от военных указывает на недостаточно подготовленные защитные линии до наступления РФ на Горняк Донецкой области и в целом на Покровском направлении.

