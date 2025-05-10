Что означает сценарий «ни мира, ни войны» для Украины: в каком случае РФ остановится

Под разговоры о мире и перемирии на фронте утихают бои. Чем опасен сценарий "ни мира, ни войны" для Украины? Что нужно для того, чтобы потушить огонь войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Есть 3 варианта дальнейших действий на фронте

Военный эксперт Олег Стариков в эфире своего ютуб-канала заявил, что, даже, если на фронте сейчас будет эскалация, она не продлится больше месяца, намного опаснее, если все зависнет в режиме "ни мира, ни войны".

"Есть 3 варианта. Первый вариант – эскалация. Второй вариант – деэскалация. Третий вариант – ни мира, ни войны. Но я бы поставил бы по-другому по вероятности. Первое – деэскалация, второе – ни мира, ни войны, третье – эскалация. Но эти три варианта могут быть в любом случае", — отмечает Олег Стариков.

По его словам, ели в войне наступит деэскалация, то стороны будут уже переходить к мирному соглашению, это уже все связано будет с международной практикой, с архитектурой безопасности, с созданием нового Радбеза ООН или его перезагрузкой. Потому что, констатирует он, туда должны войти Бразилия, ЮАР, может, какие-то еще другие большие страны.

"Если будет эскалационная составляющая, то это тоже не очень страшно. Эскалационная составляющая пойдет вверх синусоидой, но, раз синусоида пойдет вверх, то больше месяца оно не продержится, а потом обратно пойдет вниз, обратно придет к 9 мая, но 1 июня. То же самое, но 1 июня", — рассуждает Олег Стариков.

Но самый нежелательный вариант, утверждает эксперт, — ни мира, ни войны, потому что в таком раскладе на одних участках фронта или направлениях будут продолжаться активные боевые действия, а на других – тишина. Как объясняет эксперт, такое развитие событий в войне опасно, потому что оно может продолжаться до бесконечности, это может быть новая Столетняя война, только тогда за престол воевали Королевство Англия и Королевство Франция, а сейчас это будет Украина и россия.

Потери агрессора на фронте просто зашкаливают

Военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики “Стратегия ХХІ” Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДOM заявил, что в настоящее время в армии РФ складывается достаточно непростая ситуация. Потери агрессора на фронте просто зашкаливают. Ежедневные утраты составляют в среднем 1000-1200 человек. Кроме того, российская армия не способна создать новые резервы, как и может только латать подержанную технику со времен СССР.

“Я бы не назвал ситуацию в российской армии плачевной. Но она не радужная, и это очевидно. Судя по сводкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), ежедневные потери российской армии составляют в среднем 1 000-1 200 человек на сегодня. Это несколько ниже зимнего пика, когда русских “косили” по 1 500-1 600 человек в день. Но, тем не менее, это весьма успешная работа Сил обороны Украины”, — рассказал Лакийчук.

По его словам, если посмотреть по способности работы их мобилизационных машин, компенсировать ежемесячные утраты личного состава РФ пока может. Но она не способна накопить резервы.

Эксперт добавил: для того, чтобы загасить российский огонь войны, потери противника должны быть где-то на 30-40% больше.

“Тогда российская военная машина просто захлебнется”, — констатировал Павел Лакийчук.

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