Что означает сценарий «ни мира, ни войны» для Украины: в каком случае РФ остановится

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Кравцев Сергей
Под разговоры о мире и перемирии на фронте утихают бои. Чем опасен сценарий "ни мира, ни войны" для Украины? Что нужно для того, чтобы потушить огонь войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Олег Стариков в эфире своего ютуб-канала заявил, что, даже, если на фронте сейчас будет эскалация, она не продлится больше месяца, намного опаснее, если все зависнет в режиме "ни мира, ни войны".
По его словам, ели в войне наступит деэскалация, то стороны будут уже переходить к мирному соглашению, это уже все связано будет с международной практикой, с архитектурой безопасности, с созданием нового Радбеза ООН или его перезагрузкой. Потому что, констатирует он, туда должны войти Бразилия, ЮАР, может, какие-то еще другие большие страны.
Но самый нежелательный вариант, утверждает эксперт, — ни мира, ни войны, потому что в таком раскладе на одних участках фронта или направлениях будут продолжаться активные боевые действия, а на других – тишина. Как объясняет эксперт, такое развитие событий в войне опасно, потому что оно может продолжаться до бесконечности, это может быть новая Столетняя война, только тогда за престол воевали Королевство Англия и Королевство Франция, а сейчас это будет Украина и россия.
Военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики “Стратегия ХХІ” Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДOM заявил, что в настоящее время в армии РФ складывается достаточно непростая ситуация. Потери агрессора на фронте просто зашкаливают. Ежедневные утраты составляют в среднем 1000-1200 человек. Кроме того, российская армия не способна создать новые резервы, как и может только латать подержанную технику со времен СССР.
По его словам, если посмотреть по способности работы их мобилизационных машин, компенсировать ежемесячные утраты личного состава РФ пока может. Но она не способна накопить резервы.
Эксперт добавил: для того, чтобы загасить российский огонь войны, потери противника должны быть где-то на 30-40% больше.
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