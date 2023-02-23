Что означает остановка РФ в соглашении, контролирующем ядерный арсенал

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Моесеенко Валентина
Страны Большой семерки (G7) не боятся путинских угроз, — говорится в совместном заявлении стран-участниц группы: Канады, Франции, Германии, Японии, Италии, Великобритании, США и Евросоюза. Они осудили безответственную риторику Кремля и подчеркнули, что ядерный шантаж Москвы не повлияет на поддержку Украины. Это заявление стало ответом на решение Кремля о том, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, пишут "Комментарии".
Ядерный шантаж Москвы не повлияет на поддержку Украины
Документ был подписан в Праге в 2010 году. Согласно двустороннему соглашению, США и Россия должны были сократить свои запасы развернутых ядерных боезарядов до 1 550 единиц, и до 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.
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В январе 2021 года действие договора продлили еще на 5 лет, а год спустя Россия развязала против Украины полномасштабную войну, проигнорировав международные соглашения. А Путин после ряда поражений его армии на фронте решил прибегнуть к ядерному шантажу. И приостановление участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях — только новый его виток.
По мнению экспертов, следующий шаг Кремля – ядерные испытания. Собственно, их Путин уже проанонсировал в своем послании Федеральному собранию.
Со всем тем, информация о том, что часть ядерного арсенала России оказалась непригодной, появляется регулярно. Россия попыталась провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" — как раз в день визита президента США Джо Байдена в Украину. "Сармат" может нести ядерный заряд, дальность полета ракеты – 11 тыс. километров. Но "гордость России" не взлетела.
Да и отсутствие взаимных инспекций ядерных арсеналов отнюдь не означает, что мир не будет следить за действиями Москвы. Эксперты считают, что в ближайшее время Россия приступит к гонке вооружений.
Напомним, как писали "Комментарии", за год войны армия РФ нанесла по территории Украины только с воздуха более 9600 ударов.
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