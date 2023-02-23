Что означает остановка РФ в соглашении, контролирующем ядерный арсенал

Страны Большой семерки (G7) не боятся путинских угроз, — говорится в совместном заявлении стран-участниц группы: Канады, Франции, Германии, Японии, Италии, Великобритании, США и Евросоюза. Они осудили безответственную риторику Кремля и подчеркнули, что ядерный шантаж Москвы не повлияет на поддержку Украины. Это заявление стало ответом на решение Кремля о том, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, пишут "Комментарии".



Ядерный шантаж Москвы не повлияет на поддержку Украины

Документ был подписан в Праге в 2010 году. Согласно двустороннему соглашению, США и Россия должны были сократить свои запасы развернутых ядерных боезарядов до 1 550 единиц, и до 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.

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“Этот договор подписывали Барак Обама и Дмитрий Медведев. Очень долго согласовывали, просто убивались две стороны, и многие десятки часов были потрачены на согласование каких-то моментов, запятых, точек, абзацев. То есть это было очень важно”, – объяснил эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

В январе 2021 года действие договора продлили еще на 5 лет, а год спустя Россия развязала против Украины полномасштабную войну, проигнорировав международные соглашения. А Путин после ряда поражений его армии на фронте решил прибегнуть к ядерному шантажу. И приостановление участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях — только новый его виток.

Это элемент повышения ставок и определенное приглашение к диалогу западных государств. Это – посыл к тем, кого он считает участником процесса, в котором он будет договариваться, то есть о необходимости обсудить более глобальные темы. И совсем не в Украину”, — сказал эксперт программы международной и внутренней политики Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

По мнению экспертов, следующий шаг Кремля – ядерные испытания. Собственно, их Путин уже проанонсировал в своем послании Федеральному собранию.

"Путин хочет возобновить ядерные испытания, чтобы показать, что находящееся на вооружении российской армии советское ядерное оружие все еще есть", — отметил эксперт из Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

Со всем тем, информация о том, что часть ядерного арсенала России оказалась непригодной, появляется регулярно. Россия попыталась провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" — как раз в день визита президента США Джо Байдена в Украину. "Сармат" может нести ядерный заряд, дальность полета ракеты – 11 тыс. километров. Но "гордость России" не взлетела.

"По словам официальных лиц, испытание тяжелой ракеты SARMAT, прозванной на Западе Satanом II и которая способна доставлять несколько ядерных боеголовок, потерпело неудачу", — говорится в сообщении издания CNN.

Да и отсутствие взаимных инспекций ядерных арсеналов отнюдь не означает, что мир не будет следить за действиями Москвы. Эксперты считают, что в ближайшее время Россия приступит к гонке вооружений.

“Честно, этот договор вообще никого не сдерживал, потому что РФ всегда чихать хотела на какие-то договоры, соглашения. Они всегда действовали по-своему. Думаю, это будет утечка производства ядерного вооружения, увеличение количества зарядов. Гонка вооружений, производство ракет-носителей ядерного заряда и увеличение количества боеголовок, обогащение оружейного плутония до уровня 85-90%”, — подчеркнул Ступак.

Напомним, как писали "Комментарии", за год войны армия РФ нанесла по территории Украины только с воздуха более 9600 ударов.