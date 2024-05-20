Что нужно Украине для победы над РФ: где оккупанты загнали себя в ловушку

Российско-украинская война продолжается. Россияне пытаются усиливать наступление. Учитывая ситуацию, есть ли еще шансы у Украины выиграть войну? Во что вылилась для россиян попытка прорыва границы в Харьковской области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Потребуется $20-$35 млрд в год, если Украина будет продолжать обороняться, и $54-$72 млрд в год, если ВСУ перейдут в наступление

Военный аналитик центра RAND Corp Майкл Бонер в интервью "Business Insider" заявил, что несмотря на то, что российские оккупанты превосходят ВСУ по численности и вооружениям, у Киева все еще есть реальный шанс выиграть войну.

Эксперт отметил, что за время войны "никто еще не выдвинул потенциальную теорию победы".

По мнению эксперта, для победы Украины ее союзники – США и Евросоюз – вынуждены будут тратить от $54 до $72 млрд в год на производство достаточного количества ракет и артиллерийских снарядов, чтобы ВСУ могли пойти в наступление.

У этой потенциальной формулы победы Украины есть две предпосылки. Одной из них является то, что ВСУ накапливают мощные наземные боевые силы, способные разгромить около 500 тыс. российских солдат.

При этом Бонерт отмечает исследование, проведенное RAND в 2015 году, предусматривающее, что Украина может вернуть свою территорию. В рамках этого исследования эксперты проанализировали, насколько большие силы нужны НАТО, чтобы выбить армию РФ в случае вторжения в страны Балтии и на территорию Балкан.

"По нашим оценкам, понадобятся еще 14 бригад и сопровождающие их средства, возможно, 6 бригад и 86 тыс. солдат в общей сложности прибудут из США, а также 8 бригад и такое же количество военных от союзников по НАТО, а также сил для поддержки с воздуха и на море", — говорилось в выводах исследования 2015 года.

По мнению Бонерта, у балтийского сценария сходство с ситуацией, с которой Украина сталкивается сегодня. Однако собрать 21 бригаду примерно по 4000 солдат в каждой, а также научить и оснастить их по стандартам НАТО будет непросто.

При этом аналитик считает, что Украина может произвести мобилизацию для ударной группы, способной начать решающее наступление.

"Если бы им пришлось производить ротацию сил в течение примерно двух лет в сочетании с новым призывом на военную службу, они, вероятно, смогли бы переоборудовать достаточное количество бригад", — высказал мнение Бонерт.

Ничего эпического, победного и глобального на Харьковщине у россиян не получилось

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью сайту "Обозреватель" заявил, что Кремль в информационном потоке пытается выставлять наступление в Харьковской области как нечто эпическое, победное и глобальное, однако свободных ресурсов для боевых действий у россиян не так много.

По его словам, в направлении Волчанска сейчас активно применяются средства российской 1-й и 47-й танковых дивизий 1-й танковой армии, было передано из состава УВ "Запад", что в свою очередь сказалось на интенсивности боевых действий на Купянском направлении. .

В направлении Липки атакуют силы российской 18-й мотострелковой дивизии (МСД).

Коваленко утверждает, что на этом направлении оккупанты затормозили наступление из-за отсутствия резервов, которые не позволили этой тактической группе двигаться дальше, а потери своевременно не компенсировались.

"Российское командование подгоняло события, чтобы успеть со своим "наступлением" на Харьков к визиту Путина в Китай, и в результате они сами себя загнали в ловушку. Как результат – отсутствие реального результата и расходования значительного ресурса, который и так критически ограничен", – утверждает эксперт.

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