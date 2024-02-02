Что нужно для демобилизации в Украине: почему об этом сегодня не может быть и речи

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Кравцев Сергей
В последнее время в свете разговоров о законопроекте о мобилизации идет немало разговоров о демобилизации. Все как бы понимают, что защитники, которые на фронте с первых дней полномасштабного вторжения, очень сильно устали и им нужен отдых. При этом далеко не все понимают, как этот отдых им можно обеспечить не только сейчас, но и даже ближайшие полгода. Почему так? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк в интервью сайту "Лига" заявил, что процесс проведения демобилизации в украинском законодательстве не раскрыта. Законопроект правительства указывает только основания для увольнения с военной службы.
При этом он напомнил, что есть разные категории военнослужащих, которые выполняют одну и ту же обязанность.
По его словам, президент может уволить тех, кого он призвал, но тех, кого он не призывал, а кто, например, имеет контракт с Министерством обороны, увольнять у главы государства нет оснований.
Также он указал, что за период войны Силы обороны получили немало уникальных специалистов, потеря которых очень нежелательна для войска, поэтому Генеральный штаб должен проделать большую работу и предложить какие-то решения.
Командир 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии полковник Игорь Оболенский в интервью "УП" согласился с тем, что украинским защитникам, которые сейчас находятся на фронте, нужен отдых.
Оболенский не видит возможности провести демобилизацию на 100%.
Оболенский считает, что демобилизация военных в ближайшие полгода – год не будет.
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