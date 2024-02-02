Что нужно для демобилизации в Украине: почему об этом сегодня не может быть и речи

В последнее время в свете разговоров о законопроекте о мобилизации идет немало разговоров о демобилизации. Все как бы понимают, что защитники, которые на фронте с первых дней полномасштабного вторжения, очень сильно устали и им нужен отдых. При этом далеко не все понимают, как этот отдых им можно обеспечить не только сейчас, но и даже ближайшие полгода. Почему так? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Нам нужно иметь три состава ВСУ

Эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк в интервью сайту "Лига" заявил, что процесс проведения демобилизации в украинском законодательстве не раскрыта. Законопроект правительства указывает только основания для увольнения с военной службы.

"Где-то в 2010 году этот вопрос рассматривался на военно-стратегической игре Генерального штаба. Эта задача решалась очень тяжело, это был своего рода интеллектуальный тупик", – отметил эксперт.

При этом он напомнил, что есть разные категории военнослужащих, которые выполняют одну и ту же обязанность.

"Есть призванные в ряды ВСУ указом президента об общей мобилизации. Призыв оформлялся ТЦК. До этого в ВСУ были солдаты срочной службы, призванные вообще на другой вид воинской службы. Есть те, кто проходит службу по контракту. Плюс резервисты, они в других правовых отношениях с Министерством обороны. Есть еще воинская служба офицерского состава по призыву", — объяснил Кевлюк.

По его словам, президент может уволить тех, кого он призвал, но тех, кого он не призывал, а кто, например, имеет контракт с Министерством обороны, увольнять у главы государства нет оснований.

Также он указал, что за период войны Силы обороны получили немало уникальных специалистов, потеря которых очень нежелательна для войска, поэтому Генеральный штаб должен проделать большую работу и предложить какие-то решения.

Демобилизация нужна, но есть вопросы

Командир 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии полковник Игорь Оболенский в интервью "УП" согласился с тем, что украинским защитникам, которые сейчас находятся на фронте, нужен отдых.

"Конечно, демобилизация нужна, отдых нужен. Но мы с вами живем в реальности. Для того, чтобы кто-то пошел отдыхать, надо, чтобы кто-то его заменил", — высказался офицер.

Оболенский не видит возможности провести демобилизацию на 100%.

"Поэтому мы, например, стараемся это делать внутри подразделения. Боец должен знать, что у него есть время на подготовку, есть время на отпуск. Он приходит на войну, может отвоевать 3-6 месяцев, после чего его обязательно заменят. Он отдохнет свой месяц отпуска, дальше — подготовка, через два-три месяца — снова на войну", — рассказал он.

Оболенский считает, что демобилизация военных в ближайшие полгода – год не будет.

"Мы это понимаем, мы общаемся с нашими людьми, мы это рассказываем, что так есть. Я же тоже мобилизован", — добавил военный.

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