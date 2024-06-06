Что не так с помощью союзников: в США рассказали, почему РФ все еще имеет преимущество на фронте

Украинская армия действительно начала получать артиллерийские боеприпасы из стран Запада, однако нынешние объемы еще не позволяют нашим защитникам эффективно противостоять россиянам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитик отмечают, что российские силы в районе Волчанска сохраняют преимущество в боеприпасах в соотношении пять к одному.

Один из украинских солдат рассказал, что предоставленные Западом боеприпасы, начали "просачиваться" на линию фронта, но еще не приобрели значительных масштабов. Зато у россиян продолжается "значительное преимущество" в боеприпасах.

"Российские силы пытаются достичь тактически и оперативно значимых преимуществ до того, как американская военная помощь прибудет к украинским силам на фронте в полном объеме. Первичное прибытие оружия, предоставленного Западом, займет некоторое время для того, чтобы иметь тактический и оперативный эффект", — говорится в отчете.

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