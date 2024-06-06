Что не так с помощью союзников: в США рассказали, почему РФ все еще имеет преимущество на фронте

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Кравцев Сергей
Украинская армия действительно начала получать артиллерийские боеприпасы из стран Запада, однако нынешние объемы еще не позволяют нашим защитникам эффективно противостоять россиянам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Американские аналитик отмечают, что российские силы в районе Волчанска сохраняют преимущество в боеприпасах в соотношении пять к одному.
Один из украинских солдат рассказал, что предоставленные Западом боеприпасы, начали "просачиваться" на линию фронта, но еще не приобрели значительных масштабов. Зато у россиян продолжается "значительное преимущество" в боеприпасах.
Читайте также на портале "Комментарии" — представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что разрешение США на удары из американского оружия по целям на территории России, призвано лучше защитить Украину и не приведет к эскалации боевых действий на фронте. Об этом чиновник сказал во время брифинга.
Также издание "Комментарии" сообщало – разрешение украинским войскам бить по территории России западным вооружением – это новый этап помощи Киеву от союзников. Об этом пишет издание "Le Monde".
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