Что не так с решением Запада об ударах по России: чего продолжают бояться Байден и Ко

Разрешение украинским войскам бить по территории России западным вооружением – это новый этап помощи Киеву от союзников. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde".

Удары по России. Фото: из открытых источников

"Союзники Киева сделали размеренный, но важный новый шаг в своем участии в конфликте. Военная помощь, которую они оказали Украине с тех пор, как Россия вторглась на ее территорию 24 февраля 2022 года, характеризовалась этапами… Давно прошли те времена, когда некоторые думали, что им сойдет с рук доставка украинцам шлемов и приборов ночного видения. Сегодня Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Дания предлагают Киеву свои истребители F-16", — отмечает газета.

Указывается, что следующим шагом должна стать отправка в Украину западных военных инструкторов.

В материале говорится, что "игру изменили" массированные бомбардировки Харькова. Некоторые союзники Киева признали, что Украина больше не может защищаться без возможности нанесения ударов по военной инфраструктуре на территории России.

При этом авторы материала считают, что решения Запада о разрешении для Украины бить по РФ являются запоздалыми и ограниченными. Стремление избежать эскалации и страх перед более глубоким вовлечением в конфликт остаются основным фактором в подходе большинства стран-союзников. Это объясняет, почему некоторые из них, в том числе Франция и США, разрешили украинской армии наносить удары только в приграничном районе Харькова и только по военным объектам, пишет Le Monde.

В газете предположили, что это "обоснованное беспокойство", но, "делая каждый шаг под давлением агрессора, а не в рамках общей и последовательной стратегии, союзники создают впечатление, что инициатива по эскалации передается Москве".

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