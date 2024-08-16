Что не так с обороной Курской области: почему много пленных россиян

Через восемь дней с момента начала операции ВСУ в Курской области России Украина полностью заняла первый крупный населенный пункт: город Суджа. Кроме того, украинцы захватили в плен рекордное количество российских военных, оборонявших город. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Forbes".

Военнопленные россияне. Фото: из открытых источников

Аналитик "Forbes" Дэвид Экс отмечает, что среди захваченных в плен российских военных были в том числе призывники, что многое говорит об основной динамике боев в Курской области.

Как отмечает аналитик, официально в России призывники – мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, которые в течение года проходили обязательную военную службу, — должны были служить строго на второй линии фронта и не должны участвовать в боевых действиях.

"Все изменилось в Курске, когда украинское наступление захлестнуло части и подразделения, которые никогда не должны были находиться на передовой. Было несколько случаев, когда большие группы растерянных и напуганных российских призывников, некоторые из которых за время своей беглой военной подготовки успели сделать лишь несколько винтовочных выстрелов, сдавались в плен закаленным в боях украинским войскам", — говорится в статье.

При этом призывники, которые попытались отступить, были отброшены назад чеченскими "заградительными отрядами".

Как пишет аналитик Forbes, это еще советская традиция, когда заградотряд заставляет плохо мотивированных солдат сражаться, угрожая им арестом или даже расстрелом. По сравнению с хорошо обученными профессиональными войсками, недостаточно подготовленные призывники с большей вероятностью попытаются бежать, попав под обстрел. Поэтому, отмечает аналитик, призывники и заградотряды в российской армии действуют параллельно.

Как пишет Forbes, пока непонятно, почему Кремль нарушает свою политику, запрещающую участие призывников в боевых действиях, и рискует вызвать политический кризис. Возможно, российские командиры берегут свои профессиональные войска для продолжающегося наступления на востоке Украины.

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