Украинское общество очень болезненно воспринимает тему мобилизации. Между тем решающим фактором в затяжной войне является именно рабочая сила, ведь население России в 4 раза превышает население Украины. Западные партнеры видят ситуацию и лишь разводят руками, потому что не готовы помочь Киеву войсками. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "WSJ".

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что украинская армия сталкивается с трудностями в наборе новых солдат, поскольку некоторые выдающиеся деятели, включая прокуроров, уклоняются от призыва, используя фейковые инвалидности.

Еще одной проблемой, что влияет на качество мобилизации есть то, что добровольцы фактически закончились, и большинство мужчин прячутся от мобилизации или нелегально уезжают из страны.

Журналисты считают, что проблема для Украины осложнилась контрнаступлением 2023 года, во время которого тысячи солдат были принесены в жертву ради незначительных выгод. Также на состоянии армии сказалась Курская операция, растянув и без того истощенные подразделения ВСУ. Авторы материала считают, что, как следствие, в Украине существенно участились случаи дезертирства. Также многие из солдат недовольны отсутствием перспективы демобилизации.

"Нехватка людей является критической проблемой, которую Запад не сможет решить только поставками, поскольку отправка западных войск маловероятна", – говорится в материале.

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